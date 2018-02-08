صفحات عربية على "فيسبوك" تديرها "إسرائيل".. احذروا منها!

العالم - فلسطين

وبحسب المركز الفلسطيني للاعلام، فقد أشار المصدر لموقع "المجد الأمني" أنه بعد فشل المنسق الإسرائيلي عبر صفحته في الوصول للكثير من المواطنين والحصول على معلومات بشكل مباشر، أطلقت المخابرات الإسرائيلية مؤخراً عددا من الصفحات الناطقة باللغة العربية للقيام بدور تكميلي ومساند لما يقوم به المنسق، مثل جمع معلومات حساسة عن المقاومة ورجالاتها بالإضافة لنشر معلومات مفبركة، وأخبار تحرض على المقاومة.

وذكر المصدر الأمني أنه ليس شرطاً أن تحمل هذه الصفحات أسماء واضحة تعود للمخابرات الإسرائيلية، فبعد المتابعة تبين أن جزءاً من هذه الصفحات تحمل أسماء لضباط في المخابرات وتحمل صورهم، وجزء آخر –وهو جديد- تحمل أسماء تدلل على أنها عربية وفلسطينية لتتمكن من زيادة الاختراق والوصول للجمهور العربي والفلسطيني.

وأضاف المصدر أن هذه الصفحات تدعي أنها وكالات إخبارية وإعلامية من خلال سرقة الأخبار اليومية من وكالات حقيقية ثم تبث السموم والأخبار الكاذبة بين الأخبار الأخرى.

ووفق المصدر لا زالت هذه الصفحات تبث سمومها بشكل خفي فتعمل على مطاردة عناصر المقاومة وعائلات الشهداء والأسرى والمبعدين، من خلال تشويههم بهدف عزلهم عن مجتمعهم الذي يحتضنهم، وتسعى بكل ما أُوتيت من قوة إلى تحطيم النسيج الاجتماعي الفلسطيني خدمةً لمصالح الاحتلال وأجهزة مخابراته، لضرب الحاضنة الشعبية.

وتابع المصدر أن تلك الصفحات المخابراتية تنشر أخبار تعمل على إثارة النعرات الحزبية والعائلية المقيتة، مستغلة بعض الحوادث اليومية وفبركة أخبار تتهم فصيل أو عائلة معينة، بالإضافة لفبركة تصريحات على لسان قادة المقاومة بهدف تحريض المواطنين ضدهم.

وقال الموقع، إنه من خلال متابعته لتلك الصفحات تبين أنها انشغلت مؤخراً بالترويج لوقوع حرب وشيكة على قطاع غزة، بهدف إثارة قلق المواطنين وإرباك الجبهة الداخلية عبر بث معلومات كاذبة نسبتها إلى مصادر إسرائيلية.

وأكد موقع المجد أن تلك الصفحات تنشر أخبارا عبر إعلانات ممولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين في سبيل تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها، ناهيك عن ازدياد في عدد الصفحات المشابهة بأسماء مختلفة لكنها تحمل نفس المضمون.

ووجه الموقع المواطنين بضرورة عدم الإعجاب بها أو التعاطي معها بأي شكل من الأشكال، ومن أبرز هذه الصفحات والمواقع:

صفحة أفخاي أدرعي

صفحة غزة تحت الحصار والنار

صفحة فلاش ميموري

صفحة وطن 24

صفحة المنسق

صفحة مش هيك الحكي

ويكليكس غزة

حقيقة إعلام

موقع سهم الإخبارية

خليك فلسطيني

الضابط عدنان

مباشر غزة

مباشر الضفة

مباشر الشتات

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