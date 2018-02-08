البث المباشر
وزارة الدفاع الروسية: إصابة 25 من القوات الموالية للجيش السوري بقصف للطيران الأمريكي أثناء قيامها بعملية ضد داعش
وزارة الدفاع الروسية: إصابة 25 من القوات الموالية للجيش السوري بقصف للطيران الأمريكي أثناء قيامها بعملية ضد داعش
وزارة الدفاع الروسية: هدف أمريكا في سوريا ليس محاربة "داعش" وإنما الاستيلاء على أصول اقتصادية
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يحررون قرى" الشمطانية - شيحة الحمرة - المنطار" بريف حماه الشمالي الشرقي
الخارجية الروسية: التواجد الأميركي في سوريا هو تحد جاد للعملية السلمية وللحفاظ على وحدة اراضي البلاد
قائد الثورة الاسلامية: العالم اليوم يدرك أن الاميركيون ارادوا شيئا ولم يحققوه بينما أردنا شيئا وحققناه
قائد الثورة الاسلامية: قرر الأميركيون اجتثاث المقاومة إلا أننا صمدنا وقلنا لا نسمح بذلك
قائد الثورة الاسلامية: الادارة الأميركية تعرض بكل وقاحة خردة حديد وتزعم أن ايران تقوم بارسال الصواريخ
قائد الثورة الاسلامية:حلفاء أميركا يقصفون البنى التحتية والشعب اليمني يوميا وبأسلحة أميركية إلا أن الحكومة الأميركية لاتبالي
آية الله خامنئي: دعم ظلم الشعب الفلسطيني والمجازر التي ترتكب ضد الشعب اليمني نماذج واضحة على الظلم الاميركي

صفحات عربية على "فيسبوك" تديرها "إسرائيل".. احذروا منها!

صفحات عربية على
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

حذر مصدر أمني رفيع المستوى من صفحات ناطقة باللغة العربية تديرها مخابرات الاحتلال الإسرائيلي لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة ضمن حربها على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

العالم - فلسطين

وبحسب المركز الفلسطيني للاعلام، فقد أشار المصدر لموقع "المجد الأمني" أنه بعد فشل المنسق الإسرائيلي عبر صفحته في الوصول للكثير من المواطنين والحصول على معلومات بشكل مباشر، أطلقت المخابرات الإسرائيلية مؤخراً عددا من الصفحات الناطقة باللغة العربية للقيام بدور تكميلي ومساند لما يقوم به المنسق، مثل جمع معلومات حساسة عن المقاومة ورجالاتها بالإضافة لنشر معلومات مفبركة، وأخبار تحرض على المقاومة.

وذكر المصدر الأمني أنه ليس شرطاً أن تحمل هذه الصفحات أسماء واضحة تعود للمخابرات الإسرائيلية، فبعد المتابعة تبين أن جزءاً من هذه الصفحات تحمل أسماء لضباط في المخابرات وتحمل صورهم، وجزء آخر –وهو جديد- تحمل أسماء تدلل على أنها عربية وفلسطينية لتتمكن من زيادة الاختراق والوصول للجمهور العربي والفلسطيني.

وأضاف المصدر أن هذه الصفحات تدعي أنها وكالات إخبارية وإعلامية من خلال سرقة الأخبار اليومية من وكالات حقيقية ثم تبث السموم والأخبار الكاذبة بين الأخبار الأخرى.

ووفق المصدر لا زالت هذه الصفحات تبث سمومها بشكل خفي فتعمل على مطاردة عناصر المقاومة وعائلات الشهداء والأسرى والمبعدين، من خلال تشويههم بهدف عزلهم عن مجتمعهم الذي يحتضنهم، وتسعى بكل ما أُوتيت من قوة إلى تحطيم النسيج الاجتماعي الفلسطيني خدمةً لمصالح الاحتلال وأجهزة مخابراته، لضرب الحاضنة الشعبية.

وتابع المصدر أن تلك الصفحات المخابراتية تنشر أخبار تعمل على إثارة النعرات الحزبية والعائلية المقيتة، مستغلة بعض الحوادث اليومية وفبركة أخبار تتهم فصيل أو عائلة معينة، بالإضافة لفبركة تصريحات على لسان قادة المقاومة بهدف تحريض المواطنين ضدهم.

وقال الموقع، إنه من خلال متابعته لتلك الصفحات تبين أنها انشغلت مؤخراً بالترويج لوقوع حرب وشيكة على قطاع غزة، بهدف إثارة قلق المواطنين وإرباك الجبهة الداخلية عبر بث معلومات كاذبة نسبتها إلى مصادر إسرائيلية.

وأكد موقع المجد أن تلك الصفحات تنشر أخبارا عبر إعلانات ممولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين في سبيل تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها، ناهيك عن ازدياد في عدد الصفحات المشابهة بأسماء مختلفة لكنها تحمل نفس المضمون.

ووجه الموقع المواطنين بضرورة عدم الإعجاب بها أو التعاطي معها بأي شكل من الأشكال، ومن أبرز هذه الصفحات والمواقع:

صفحة أفخاي أدرعي

صفحة غزة تحت الحصار والنار

صفحة فلاش ميموري

صفحة وطن 24

صفحة المنسق

صفحة مش هيك الحكي

ويكليكس غزة

حقيقة إعلام

موقع سهم الإخبارية

خليك فلسطيني

الضابط عدنان

مباشر غزة

مباشر الضفة

مباشر الشتات

103

روابط ذات صلة

قيادات في جيش الاحتلال في مرمى المقاومة الفلسطينية +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إخفاق الموساد وإنجاز فرع المعلومات: الهويات الكاملة لمنفّذي تفجير صيدا 

السودان: لا نية لدينا لإقامة قاعدة عسكرية تركية

هذا ما أعلنته موسكو حول الوجود الأمريكي في سوريا..

ماذا قال زعيم كوريا الشمالية بشأن قوة بلاده العسكرية؟

الحريري:نعمل مع الدول الصديقة والامم المتحدة لمواجهة اطماع "اسرائيل"

صفحات عربية على "فيسبوك" تديرها "إسرائيل".. احذروا منها!

إطلاق سراح قائد ليبي مطلوب للجنائية الدولية

استقالة مساعد بارز لترامب على خلفية اتهامه بعنف عائلي

بالصور..اكتشاف أنفاق خلال حملة ضد "الرايات البيض" في طوزخورماتو

الجيش السوري يستخدم آلية ضخمة في ريف دمشق

عبد الباري عطوان: الحرب الثالثة تطل برأسها

أكراد عفرين.. من الدفاع إلى الهجوم

بسبب الدولار، رفع أسعار القسم الخاص في مشفى الأسد الجامعي!

جنوب أفريقيا: تأجيل خطاب جاكوب زوما بعد تزايد المطالب بإقالته

بالفيديو.. أم تلقي بنفسها أمام شاحنة لإنقاذ أطفالها

جمهورية دونيتسك: البنتاغون يدرس جاهزية القوات الأوكرانية لشن هجوم

المصادقة علی مشروع تعزيز شرطة ليبيا بتمويل أمريكي

5 أطعمة تساعد فى الحماية من النقرس

ايران تكتسح تايلاند وتبلغ نصف نهائي آسيا لكرة الصالات

بن سلمان ينوي الاستحواذ على 60% من ملكية MBC

الأکثر مشاهدة