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مشروبات "المعجزة" تخلصك من «الكرش»، اشرب وانحف!

مشروبات
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

ذكر خبراء التغذية أن تناول المشروبات الباردة قبل الوجبات يساعد في تقليل حجم الوجبة التي يتناولها الفرد ما يساعده على خسارة الوزن.

العالم - منوعات

وقال موقع "ناولوس" الإسباني أن المشروبات الباردة يساعد الجسم أكثر على حرق الدهون، حيث يقوم بحرق السعرات لاستعادة حرارة الجسم الطبيعية.

وهناك مشروبات أخرى بخلاف المياه تساعدك على التخلص من الوزن الزائد، منها:

1- اللبن منزوع الدسم
يحتوي اللبن على نسبة عالية من الكالسيوم، وتوضح الدراسات أن احتواءعليه يساعد فيبشكل أسرع لسببين رئيسيين، أولهما: الكالسيوم يكبح هرمون الكالسيتريول الذي يسبب البدانة، والسبب الثاني: أن الكالسيوم يفقدك الشهية للأكل.

2- الشاي الأخضر
تناول من 3- 5 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يساعدك على حرق نسبة من الدهون تتراوح من 35- 43%، فضلًا عن احتوائه على الكافيين الذي يساعد في حرق الدهون أثناء عملية التمثيل الغذائي، كما أنه مدر للبول.

3- عصير الخضار
وفقًا لدراسة أُجريت في جامعة بنسلفانيا، فإن تناول كوب من عصير الخضروات قبل الوجبات يخفض من السعرات الحرارية التي تتناولها بمقدار 135 سعرًا حراريًا.

4- القهوة
تكبح الشهية وتحسن عملية التمثيل الغذائي، والكافيين يمنحك مزيدًا من الطاقة خلال تمارين حرق الدهون، وينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من كوبين من القهوة يوميًا.

5- عصائر الزبادي
عصير الزبادي غليظ القوام بالإضافة إلى الكالسيوم الذي يحتويه الزبادي، يساعد في كبح الشهية وحرق الدهون.

6- بروتين الماء الناتج من تصنيع اللبن
عند صنع الجبن من الحليب يتم فصل مصل اللبن، وهو يساعد في فقدان الدهون مع الحفاظ على العضلات، لأنه يساهم في إفراز هرمون من شأنه كبح الشهية، فضلًا عن تنظيم السكر والإنسولين وتخزين نسبة أقل من الدهون.

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