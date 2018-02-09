مصادر: تورط قيادات تونسية بقضية "اكبر فضيحة تجسس"

العالم - تونس

واشارت الى تورط قيادات بارزة في الدولة ورؤساء احزاب وسياسيين ومدراء عامين في قضية تجسس لحساب فرنسي وقد تم فتح بحث تحقيقي ضد اشخاص بتهمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك والمس من امن الدولة واستغلال مناصب بعد ان تبين تورطهم في افشاء اسرار الدولة لصالح فرنسي يهودي مقيم في تونس ومتحصل على اقامة لمدة 10 سنوات .

واضافت، ان رجل الاعمال اليهودي الفرنسي التقى بكل من 3 رؤساء احزاب ووزيري املاك دولة سابقا ووزير سياحة سابقا وخبير اقتصادي ورئيس جمعية ورئيس حكومة سابقا ووزير مالية سابقا وكان يتحصل من خلال مستشاريهم عن معلومات خاصة عن تونس والوضع السياسي الراهن مستغلا انذاك عملية باردو الارهابية للفوز بصفقات استثمارية كغطاء للعمليات الاستخباراتية .

كما بينت انّ رئيس حزب سياسي تحصل على دعم مالي يقدر بـ40 الف دينار لتأسيس حزبه.

