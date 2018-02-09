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"خدعة ذهنية بسيطة" للتخلص من القلق والاكتئاب

الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

اقترح أطباء استخدام أداة ذهنية لمحاربة القلق الذي يشتت التركيز ويزيد التوتر، في محاولة للتفكير بالحاضر الذي نعيش.

العالم - علوم وتكنولوجيا

وتعرف هذه الأداة باسم "5-4-3-2-1"، وهي طريقة بسيطة لكنها فعالة لاستعادة السيطرة على العقل والعودة إلى الحاضر بالاعتماد على حواسنا الخمسة: البصر، السمع، اللمس، الشم والتذوق.

أما عن آلية استخدامها، فيجب على الذين يعانون في لحظة ما من القلق، النظر في محيطهم وتحديد خمسة أشياء في مجال رؤيتهم.

وعقب ذلك، عليهم تحديد أربعة أصوات يمكن سماعها، ثم ثلاثة أجسام يستطيعون لمسها، ورائحتين للشم، وأخيرا شيئا واحدا يمكن تذوقه.

وقالت إلين هندريكسن، وهي طبيبة نفسية في مركز القلق والاضطرابات ذات الصلة بجامعة بوسطن إن "اهتمامنا بحواسنا يشدنا إلى حاضرنا، وعد العناصر التي نحددها يقطع حبل أفكارنا".

وتقول المجموعة الطبية والبحثية غير الربحية "Mayo Clinic Health System" إن هذه الطريقة تقلل من مشاعر القلق ويمكن أن تساعد في مقاطعة أنماط الفكر الخاطئة.

وأضافت المجموعة أن هذه الخدعة التي تعتمد على الوعي الحسي، متجذرة في الذهن، ويمكنها أن تساعد أيضا في علاج الاكتئاب واضطرابات الإدمان وانخفاض ضغط الدم وتخفيف التوتر، استنادا إلى دراسة أجرتها جامعة هارفارد.

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