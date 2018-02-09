العالم – فلسطين المحتلة

وانتقد فريدمان، في تغريدة له اليوم الجمعة، مقالا للصحفي جدعون ليفي، نشره أمس الخميس في صحيفة "هآرتس"، وهاجم خلاله تبرعات السفير الأمريكي للمستوطنات الإسرائيلية، وقال: "ما الذي حل بهآرتس؟ 4 أطفال صغار يجلسون في مأتم لأبيهم المقتول، وهذا المنشور.. أليس لديهم أدب؟".

بدوره، سارع الناشر شوكين للرد على السفير، وغرد: "السيد السفير، إن جدعون ليفي على حق". وأضاف: "ما دامت سياسة إسرائيل التي تؤيدها حكومتكم وأنفسكم تعيق عملية السلام، والضم العملي للأراضي، وإدامة الفصل العنصري، ومكافحة الإرهاب، وعلى استعداد لدفع الثمن لذلك، فإنه ستكون هناك المزيد من المآتم الدينية".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدافع فيها السفير الأمريكي عن الاستيطان، إذ سبق له أن اعتبر، العام الماضي، الأراضي الفلسطينية بأنها "متنازع عليها". كما لا يخفي فريدمان أنه قدم في السنوات الماضية تبرعات للمستوطنات.

المصدر: روسيا اليوم

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