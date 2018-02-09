البث المباشر
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال المواجهات قرب مستوطنة "ايتمار" غرب بيت فوريك قضاء نابلس
مراسل العالم : سقوط عدة قذائف صاروخية على منطقة جرمانا بريف دمشق مصدرها الجماعات الارهابية تسببت بأضرار مادية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تقمع مظاهرة وصلت الى حاجز حوارة جنوب نابلس وتعلنها منطقة عسكرية مغلقة
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل
غارة لطيران العدوان السعودی على منطقة الجر بمديرية عبس في حجة
الكرملين: بوتين بحث مع ماكرون في اتصال هاتفي إعادة إعمار سوريا
مصدر في قيادة شرطة حلب: استشهاد طفل وإصابة شخص جراء اعتداءات إرهابية بقذيفتين على ساحة القلعجي بحي شارع النيل
الاحتلال يهاجم المصلين في المزرعة الغربية برام الله بقنابل الغاز ويمنعهم من إكمال صلاة الجمعة
قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا بزعم نيته تنفيذ عملية طعن عند المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل
مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وأنباء عن إصابة جندي في المكان

حرب كلامية تشتعل بين سفير أمريكا لدى الإحتلال و"هآرتس"!

حرب كلامية تشتعل بين سفير أمريكا لدى الإحتلال و
الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

اشتعلت حرب كلامية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بين السفير الأمريكي لدى الأراضي المحتلة دافيد فريدمان وناشر صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عاموس شوكين.

العالمفلسطين المحتلة

وانتقد فريدمان، في تغريدة له اليوم الجمعة، مقالا للصحفي جدعون ليفي، نشره أمس الخميس في صحيفة "هآرتس"، وهاجم خلاله تبرعات السفير الأمريكي للمستوطنات الإسرائيلية، وقال: "ما الذي حل بهآرتس؟ 4 أطفال صغار يجلسون في مأتم لأبيهم المقتول، وهذا المنشور.. أليس لديهم أدب؟".

بدوره، سارع الناشر شوكين للرد على السفير، وغرد: "السيد السفير، إن جدعون ليفي على حق". وأضاف: "ما دامت سياسة إسرائيل التي تؤيدها حكومتكم وأنفسكم تعيق عملية السلام، والضم العملي للأراضي، وإدامة الفصل العنصري، ومكافحة الإرهاب، وعلى استعداد لدفع الثمن لذلك، فإنه ستكون هناك المزيد من المآتم الدينية".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدافع فيها السفير الأمريكي عن الاستيطان، إذ سبق له أن اعتبر، العام الماضي، الأراضي الفلسطينية بأنها "متنازع عليها". كما لا يخفي فريدمان أنه قدم في السنوات الماضية تبرعات للمستوطنات.

المصدر: روسيا اليوم

216

روابط ذات صلة

حرب كلامية بين فنان مصري شهير ومسؤول اسرائيلي... فكيف انتهت؟

عُهدة بوتين تستنفر تل أبيب، أمرٌ ما جهّزه الأسد

توتر بين موسكو و تل أبيب بسبب "مجاعة" أوكرانيا

وزير إسرائيلي ينشر صورة له مع أمير بحريني في تل أبيب علناً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الموسوي: تهديدات اسرائيل للبنان لم تكن مفاجئة وسنقابل أي تصعيد بتصعيد

بالفيديو... غيمة تثير الذعر في ولاية فرجينيا الأمريكية والسبب!

اصابة خطرة بالرأس لشاب شرق جباليا في قطاع غزة

حرب كلامية تشتعل بين سفير أمريكا لدى الإحتلال و"هآرتس"!

عنصران من "داعش" يكشفان عن مدافن محتملة لضحايا "جون" السفاح!

وزارة الدفاع الروسية تعتزم شراء 200 دبابة سنويا

بالفيديو.. رد تونس بعد ادراجها بقائمة الدول الأكثر عرضةً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشعب الايراني يواصل الاحتفال بالذكرى 39 لانتصار الثورة الإسلامية

السجن 5 سنوات لكل من يشوه النقود السعودية

هل يصطدم كويكب بالأرض يوم الجمعة؟

"خدعة ذهنية بسيطة" للتخلص من القلق والاكتئاب

خضر حبيب: الشعب الفلسطيني ماض في مقاومته للمحتل

إصابة مدنيين اثنين بقذائف لمسلحين استهدفت أحياء دمشق

اعتقال زعيم أكبر شبكة تهريب للمخدرات في المكسيك

أول تعليق من الرئيس المصري على العملية العسكرية الشاملة

وحدة وبصيرة الشعب الإيراني أفشلت مؤامرة الأعداء

موسكو: واشنطن ولندن عرقلتا إدانة اعتداء على ملحقيتنا بدمشق

اللواء صفوي: الشعب سيرد على تخرصات ترامب في مسيرات 11 فبراير

مقتل جندي تركي ضمن عملية غصن الزيتون في عفرين

النابلسي: لبنان لن يقبل بالهوان وسيواجه العدو الصهيوني

الأکثر مشاهدة