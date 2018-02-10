الأمم المتحدة تدعو إسبانيا لمنع الأطفال من حضور مصارعة الثيران

العالم – أوروبا

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة أعربت عن مخاوفها من تأثير مصارعة الثيران على الأطفال دون سن الـ18 عاما، سواء كانوا مشاهدين أو تلاميذ في مدارس مصارعة الثيران.

وقالت لجنة الأمم المتحدة إنه "من أجل منع التأثير الضار لمصارعة الثيران على الأطفال، ننصح بأن تمنع السلطات حضور الأطفال لمنافسات مصارعة الثيران".

كما أعربت اللجنة عن مخاوفها من الـ55 مدرسة لمصارعة الثيران في إسبانيا، مطالبة الحكومة بمنع الأطفال من الاشتراك فيها.

في حين قال وفد إسباني إن مصارعة الثيران تنظمها القوانين حسب كل منطقة، كما أن الأطفال فوق سن الـ14 يمكنهم حضور جلسات مدارس مصارعة الثيران.

المصدر: سبوتنيك

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