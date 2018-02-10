تحرير مطار أبو الضهور في ريف ادلب

العالم - مراسلون

وفيما يلي نص البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة :

" أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها القتالية بنجاح وحررت عدداً كبيراً من البلدات والقرى والمزارع في أرياف حماة وحلب وإدلب، بما في ذلك مطار أبو الضهور العسكري .

وقضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين معظمهم من جنسيات أجنبية ودمرت مقرات التنظيمات الإرهابية وتحصيناتها وأسلحتها الثقيلة .

من ضمنها عشرات العربات المفخخة واغتنمت عتاداً مدرعاً من الدبابات والعربات وراجمات الصواريخ وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وتتابع وحدات الهندسة عملية إزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في المنطقة.

تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا الإنجاز من كونه ينهي وجود تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي حماة وحلب،ويقضي على معظم إرهابيي جبهة النصرة في ريف حلب الجنوبي، كما أنه يؤمن عدداً من طرق المواصلات والإمداد بين محافظتي حماة وحلب، ويربط المحافظات المذكورة بالبادية السورية وصولاً إلى الحدود العراقية.

إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد عزمها وإصرارها على مواصلة عملياتها العسكرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وإحباط مخططات رعاتها وداعميها انطلاقاً من واجبها الوطني والدستوري حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية."

دمشق 9 شباط 2018

القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة