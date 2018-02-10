ولد الشيخ يعلن جولة مفاوضات يمنية جديدة في مسقط

العالم - اليمن

وأشار ولد الشيخ، في حديثه لوكالة الأنباء العمانية، إلى أن المشاورات المزمعة "ستركز على التأكيد على الحل السلمي والسياسي بين الأطراف، وضرورة تقديم تنازلات من الطرفين، للوصول إلى تسوية سلمية".

وثمّن ولد الشيخ الجهود التي تبذلها مسقط من أجل إنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى تحقيق تسوية سلمية شاملة للصراع، وقال: خلال فترة عملي كمبعوث للأمم المتحدة، طوال السنوات الثلاث الماضية، لمست دور السلطنة المهم والمعتدل في المنطقة، ووصف دور سلطنة عمان في النزاع اليمني بـ"الحيادي والإيجابي".

ووصف ولد الشيخ الوضع في اليمن بـ "المأسوي والكارثي"، لافتا إلى أن الشعب اليمني يعاني حاليا من أزمة إنسانية، "حيث وصلت الكوليرا إلى أرقام تجاوزت المليون حالة، وانتشار مرض الديفتيريا، وسوء تغذية للأطفال؛ إضافة إلى وجود مجاعة في بعض المناطق".

سبوتنك

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