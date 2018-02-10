أيهما أقوى، "SU-35" الروسية أم "F-35" الأمريكية؟ اليكم التفاصيل..

العالم - الاميركيتان

ويرى المحللون الأمريكيون أن مقاتلة "سو – 35" ليست أقل شأنا من مقاتلي الجيل الرابع المصنوعة في الغرب. لكن المجلة تتساءل عن قدرة هذه المقاتلة على مواجهة مقاتلات الجيل الخامس القتالية وخاصة "اف – 22" و"اف – 35".

ولإجراء المقارنة قامت المجلة بتحليل العمليات العسكرية بمشاركة مقاتلة "سو – 35" على المدى القريب والبعيد. وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن السرعة وأنظمة المضادات الإلكترونية والأسلحة تسمح للمقاتلة الروسية بإجراء معركة غير مرئية بنجاح. وفي المعركة القريبة تتصدر "سو – 35" بفضل قدرتها على المناورة.

ويرى خبراء المجلة أن "اف – 35" الأمريكية ستواجه صعوبات في معركة قريبة مع "سو – 35" المتميزة بسرعتها وقدرتها على المناورة. وستغدو قدرة المقاتلة الروسية للكشف السريع عن عدوها والاقتراب منه عاملا حاسما في المعركة بين المقاتلتين. وفي الوقت نفسه عبروا عن اعتقادهم أن المقاتلة غير المرئية الأمريكية ستتمكن من إطلاق عدد كبير من الصواريخ قبل اقتراب "سو – 35" منه على مسافة تسمح لها بإطلاق النار.

ويعتقد المحللون أيضا أن المقاتلة الروسية قادرة على الكشف عن المقاتلة غير المرئية الأمريكية بمساعدة محطات الرادار البرية العاملة على الترددات المنخفضة وأنظمة البحث العاملة على الأشعة ما تحت الحمراء.

ويشير الاستنتاج النهائي للمجلة إلى أن تقييم فرص المقاتلتين لا يمكن إلا بإجراء معركة جوية حقيقية بينهما.

يذكر أن مقاتلة "سو – 35" تم تدشينها عام 2014. ويستخدم الجيش الروسي اليوم 68 مقاتلة من هذا النوع. أما مقاتلة "اف – 35" فبدأ استخدامها في الجيش الأمريكي عام 2015.

المصدر: روسيا اليوم

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