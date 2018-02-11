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الجزائر: عجز الموازنة سيختفي خلال 4 سنوات

الجزائر: عجز الموازنة سيختفي خلال 4 سنوات
السبت ١٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير المالية الجزائري، عبدالرحمن راوية، السبت، إن حكومة بلاده تتطلع لإجراء إصلاحات في نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال 3 إلى 4 سنوات.

العالم-الجزائر

وأبلغ راوية الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب ومسؤولين من صندوق النقد الدولي لمناقشة الإصلاحات المالية في المنطقة بأن الحكومة قد تخفض دعم البنزين في عام 2019 ودعم سلع أخرى في عام 2020.

وامتنع عن تحديد أوجه الدعم، التي قد تخضع للخفض في عام 2020 مكتفيا بالقول إن نظام الدعم الحالي أبقى أسعار عدد كبير من السلع والخدمات منخفضة بداية من الكهرباء ومرورا بالخبز وزيت الطهي.

وأكد راوية أن خفض الدعم سيتم في سياق إصلاحات تهدف إلى جعل النظام أكثر كفاءة وأن يعطي المزيد من الدعم لأصحاب الدخل المنخفض من الجزائريين.

وتعتمد الجزائر بشدة على إيرادات النفط والغاز وتلقت أوضاعها المالية دعما من تعافي أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر سجلت عجزا ماليا بلغ 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 13.5 بالمئة في عام 2016.

وقال راوية إن الحكومة لا تتوقع الحاجة لاقتراض أموال هذا العام على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد الاقتراض العام القادم.

المصدر: سكاي نيوز عربي

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