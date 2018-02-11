العراق رابعاً في كأس آسيا لكرة الصالات

العالم - العراق

في الوقت الأصلي، أحرز اهداف العراق كلاً من زيد علي في الدقيقة (15) ووليد خالد في الدقيقة (21) وسالم فيصل في الدقيقة (23) وحسن الدخيل في الدقيقة (35)، في حين سجل اهداف اوزباكستان كلاً من دافرون تشورييف في الدقيقة (3) وأرتور يونسوف في الدقيقتين (26 و40) والهامجون حمروييف في الدقيقة (28).

ثم في ركلات الترجيح سجل المنتخب الأوزبكي محاولتين ناجحتين من أصل ثلاث بواسطة كونستانتين سفيريدوف ودافرونجون عبدالرحمانوف، في حين أخفق حسن الدين نيشونوف بالتسجيل. وفي المقابل سجل العراق محاولة واحدة بواسطة وليد خالد في حين أخفق زين العابدين عبدالي وحسن الدخيل بالتسجيل.



وتقام اليوم الأحد أيضاً المباراة النهائية التي تجمع بين إيران حاملة اللقب واليابان على ذات الصالة.



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