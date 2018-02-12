انفصاليون في الكاميرون يقتلون ثلاثة جنود خلال هجوم

العالم . أفريقيا

ووقع الهجوم في بلدة كيمبونج بعد ساعات من إعلان الرئيس بول بيا في كلمة تلفزيونية إن الوضع في منطقة الكاميرون الناطقة بالانجليزية مستقر رغم القتال المتواصل على نطاق واسع.

وقتل الانفصاليون 25 جنديا وشرطيا في سلسلة غارات خلال السنة الأخيرة في محاولة لتحقيق الاستقلال للإقليمين الجنوبي الغربي والشمالي الغربي الناطقين بالإنجليزية.

وقال تشو أيابا زعيم قوة الدفاع الأمبازونية وهي جماعة انفصالية مسلحة إن "قوة الدفاع الأمبازونية نفذت هذه الهجمات".

وبدأت الأزمة في 2016 عندما شنت الحكومة حملة على محامين ومدرسين ناطقين بالانجليزية أثناء احتجاجهم على العمل بالفرنسية.

المصدر: رويترز

210