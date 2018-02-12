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انفصاليون في الكاميرون يقتلون ثلاثة جنود خلال هجوم

انفصاليون في الكاميرون يقتلون ثلاثة جنود خلال هجوم
الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

قتل مقاتلون انفصاليون في الكاميرون ثلاثة جنود وأصابوا أربعة آخرين خلال هجوم وقع أثناء الليل في الإقليم الجنوبي الغربي الناطق بالانجليزية في البلاد وذلك حسبما قال مصدران عسكريان وقيادي انفصالي اليوم الأحد.

العالم . أفريقيا

ووقع الهجوم في بلدة كيمبونج بعد ساعات من إعلان الرئيس بول بيا في كلمة تلفزيونية إن الوضع في منطقة الكاميرون الناطقة بالانجليزية مستقر رغم القتال المتواصل على نطاق واسع.

وقتل الانفصاليون 25 جنديا وشرطيا في سلسلة غارات خلال السنة الأخيرة في محاولة لتحقيق الاستقلال للإقليمين الجنوبي الغربي والشمالي الغربي الناطقين بالإنجليزية.

وقال تشو أيابا زعيم قوة الدفاع الأمبازونية وهي جماعة انفصالية مسلحة إن "قوة الدفاع الأمبازونية نفذت هذه الهجمات".

وبدأت الأزمة في 2016 عندما شنت الحكومة حملة على محامين ومدرسين ناطقين بالانجليزية أثناء احتجاجهم على العمل بالفرنسية.

المصدر: رويترز

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