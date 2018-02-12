الفلبين تقول إن أكثر من 2200 عامل في الكويت يريدون العودة

العالم - اسيا والباسفيك

وطلب دوتيرتي من شركة الخطوط الجوية الفلبينية وشركة سيبو باسفيك للطيران يوم الجمعة توفير رحلات للفلبينيين الراغبين في مغادرة الكويت بعد العثور على جثة عامل فلبيني في مجمد في شقة سكنية خالية.

وقال بيلو لرويترز "تم إبلاغنا أنه حتى يوم الجمعة كان هناك أكثر من 2200 فلبيني يريدون العودة للوطن". وأضاف أن بعضهم تجاوز تأشيرة دخوله للكويت وقدم طلبا للعفو.

ورتبت شركات الطيران رحلات مستأجرة مجانية وقال بيلو إن من المقرر عودة نحو 500 عامل فلبيني قريبا.

وكانت الفلبين قد علقت إرسال عمال إلى الكويت في يناير/ كانون الثاني بعد تقارير عن سوء معاملة أرباب العمل لهم مما دفع عددا منهم للانتحار.

وقال دوتيرتي يوم الجمعة إن هذا التعليق سيستمر لأجل غير مسمى.

وأبدى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله "دهشته وأسفه" لتصريحات دوتيرتي وقال إن إجراءات قانونية اتخذت في حالات الانتحار الأربعة التي ذكرها دوتيرتي.

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية. وهناك أيضا أعداد كبيرة من العمالة الفلبينية في الإمارات والسعودية وقطر.

وقال بيلو إن الحكومة ستساعد العمال العائدين في العثور على عمل.

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