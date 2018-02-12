البث المباشر
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تطلق الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة أمام بلدية بيتا.
مراسل العالم : طيران العدوان السعودي يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال اليمن
آية الله خامنئي يؤكد أن الشعب الايراني أثبت اليوم فعالية ثورته الإسلامية وهتف عاليا بالتزامه بمبادئ مفجر الثورة الراحل (رض)
آية الله خامنئي يؤكد أن الشعب الايراني أثبت اليوم فعالية ثورته الإسلامية وهتف عاليا بالتزامه بمبادئ مفجرة الثورة الراحل (رض)
آية الله خامنئي يعتبر حضور الشعب الايراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية بأنه رد صارم وقاطع على مؤامرات الأعداء
آية الله خامنئي يؤكد أن عزم وبصيرة الشعب الايراني العزيز والشامخ في مسيرات اليوم حدث كبير وملفت للنظر
قائد الثورة الاسلامية آية الله سيد علي خامنئي يثمن حضور الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
مراسل العالم: استشهاد 9 مدنيين من أسرة واحدة بمجزرة جديدة للعدوان السعودي في مديرية الجراحي بالحديدة
سانا: وحدات من الجيش تحبط هجوما لإرهابيي جبهة النصرة على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي وتوقع قتلى بين صفوفهم
لافروف: الوحدات الروسية في حميمم تساعد الجيش السوري في حال رفع "داعش" رأسه

الفلبين تقول إن أكثر من 2200 عامل في الكويت يريدون العودة

الفلبين تقول إن أكثر من 2200 عامل في الكويت يريدون العودة
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن سيلفستر بيلو وزير العمل الفلبيني الأحد إن أكثر من 2200 فلبيني مستعدون للعودة استجابة لعرض الرئيس رودريجو دوتيرتي بإعادة العمال من الكويت بسبب تقارير عن سوء معاملتهم.

العالم - اسيا والباسفيك

وطلب دوتيرتي من شركة الخطوط الجوية الفلبينية وشركة سيبو باسفيك للطيران يوم الجمعة توفير رحلات للفلبينيين الراغبين في مغادرة الكويت بعد العثور على جثة عامل فلبيني في مجمد في شقة سكنية خالية.

وقال بيلو لرويترز "تم إبلاغنا أنه حتى يوم الجمعة كان هناك أكثر من 2200 فلبيني يريدون العودة للوطن". وأضاف أن بعضهم تجاوز تأشيرة دخوله للكويت وقدم طلبا للعفو.

ورتبت شركات الطيران رحلات مستأجرة مجانية وقال بيلو إن من المقرر عودة نحو 500 عامل فلبيني قريبا.

وكانت الفلبين قد علقت إرسال عمال إلى الكويت في يناير/ كانون الثاني بعد تقارير عن سوء معاملة أرباب العمل لهم مما دفع عددا منهم للانتحار. 

وقال دوتيرتي يوم الجمعة إن هذا التعليق سيستمر لأجل غير مسمى.

وأبدى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله "دهشته وأسفه" لتصريحات دوتيرتي وقال إن إجراءات قانونية اتخذت في حالات الانتحار الأربعة التي ذكرها دوتيرتي.

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت وأغلبهم يعملون في الخدمة المنزلية. وهناك أيضا أعداد كبيرة من العمالة الفلبينية في الإمارات والسعودية وقطر.

وقال بيلو إن الحكومة ستساعد العمال العائدين في العثور على عمل.

5

روابط ذات صلة

الرئيس الفيلبيني: النواب الأوروبيون "مجانين"!

رئيس الفيلبين يأمل أن تصبح روسيا حليفة وحامية لبلاده

رئيس الفيلبين يعلن من بكين "انفصاله" عن الولايات المتحدة

رئيس الفيلبين يهدد بترك الأمم المتحدة وتشكيل منظمة جديدة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مصرع جنود سعوديين بقصف مدفعي دك تجمعاتهم في نجران

الاردن... مسيرة ليلية في العاصمة احتجاجا على زيادة الأسعار

الرئيس الايراني: السينما قادرة على تعزيز استقلالنا واقتدارنا الوطني

الفلبين تقول إن أكثر من 2200 عامل في الكويت يريدون العودة

لافروف: أنظمة الدفاع الأمريكية المضادة للصواريخ تكاد تطوق روسيا

اليونيسيف: ربع أطفال العراق يعانون الفقر بعد حرب داعش

وزير الخارجية المصري يلتقي عزام الاحمد

بانوراما: ايران... البيعة الشعبية للثورة واهدافها وتركيا لم تحقق اهدافها في عفرين

روسيا تثابر على تكديس الذهب بخزائنها

تونس.. تفكيك خلية تكفيرية "خطيرة"

مجلس النواب المصري يؤيد الجيش في الحرب الشاملة على الإرهاب

"الصديقان" ترامب وكيم يُطردان من أولمبياد كوريا الجنوبية!

القائد يشكر الشعب على مشاركته الملحمية بذكرى انتصار الثورة

موسكو: مستعدون لبيع "إس-400" للأمريكيين!

"البقرة الخبيثة" تسقط عشرات الضحايا ببلدة تركية!!

مقتل وإصابة 9 من الجماعات الموالية للسعودية بغارة امريكية

تيلرسون يصل إلى القاهرة ضمن جولة في المنطقة

قمة روسية أردنية في موسكو الخميس المقبل

قطار يخطف حياة شابة أثناء التقاطها صورة سيلفي مع صديقها!!.. تفاصيل

سياسيون أميركيون: "يمكن لأي كلب أو قطة أن يترشح"!!

الأکثر مشاهدة