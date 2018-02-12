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روسیا: التعاون مع ایران سیستمر لمكافحة الارهاب فی سوریا

روسیا: التعاون مع ایران سیستمر لمكافحة الارهاب فی سوریا
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلن السفیر الروسی لدي طهران لوان جاغاریان ان التعاون بین روسیا وایران سیستمر لمكافحة الارهاب فی سوریا.

العالم - ايران 

وفي تصریح ادلى به لوكالة 'تاس' الروسیة قال جاغاریان، اننا مرتاحون من مستوى الاتصالات بین روسیا وایران في سوریا ومن ضمنه توفیر الظروف لانشطة مناطق خفض التوتر في هذا البلد.

واكد ان للبلدین دورا مهما في الانتصار على الارهاب واضاف، ان التعاون سیستمر بین ایران وروسیا في حل وتسویة القضیة السوریة سیاسیا ومكافحة بقایا الجماعات الارهابیة عبر الاتصال مع دولة ثالثة ضامنة للسلام اي الشریك التركي.

وفی جانب اخر من حدیثه اوضح بان الجانبین یناقشان الاتفاق النووي دوما في الاتصالات بین مسؤولین البلدین، وقال، ننا نؤكد مرة اخرى بان ایران ملتزمة تماما بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي.

واردف بالقول، ان اي تغییر لا ینبغي ان یحدث في هذا الاتفاق.

واضاف جاغاریان، من الطبیعي ان تشعر طهران وموسكو بالقلق حول الاتفاق النووي وهنالك مؤشرات ایضا بان الاوروبیین الذین بذلوا جهودا كبیرة للاتفاق النووي قلقون ایضا.

وقال السفیر الروسي ان موسكو مرتاحة من مستوى التعاون بینها وبین ایران في اطار الاتفاق النووي.

واشار الى ان وفدا من شركة 'روس اتوم' یزور ایران حالیا للتباحث حول بعض الجوانب العلمیة لمشروع اعادة تصمیم منشاة فوردو وقال : نامل في ان نشهد قریبا نتائج هذه المباحثات.

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