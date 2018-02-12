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ذكرى انتصار الثورة بعيون وسائل الاعلام العالمية

ذكرى انتصار الثورة بعيون وسائل الاعلام العالمية
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

تركت المسيرات الملحمية لاحياء الذكرى التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران اصداء واسعة في وسائل الاعلام العربية والعالمية.

العالم - ايران

وأفادت وكالات اعلامية ان صحيفة رأي اليوم عنونت المناسبة بـ" إيران تحيي الذكرى الـ39 للثورة الإسلامية بعرض صاروخا باليستيا جديدا من طراز "قدرF" بمدى 2000 كيلومتر.. وروحاني يدعو إلى "الوحدة"،حيث قالت ،"استعرضت القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإيراني صاروخا باليستيا من طراز "قدرF" بمدى 2000 كيلومتر أمام المشاركين في إحياء الذكرى 39 للثورة الإسلامية".

 

وذكرت وكالة الانباء الصينية الرسمية شينخوا في تقرير لها " شارك مئات الالاف من الشعب الايراني في مدن مختلفة من البلاد في مسيرات واسعة بمناسبة انتصار الثورة الاسلامية"، ولفتت الوكالة الى ان "المشاركين في هذه المراسم رددوا شعارات معادية لامريكا و"اسرائيل" رافعين صورا للقائد الراحل وآية الله الخامنئي قائد الجمهورية الاسلامية الايرانية".

من جهتها أوضحت قناة "فوكس نيوز" الامريكية في تقرير لها ان مئات الالاف من الشعب الايراني يشاركون في مراسم انتصار الثورة الاسلامية من خلال تواجدهم في مسيرات في الشوارع بالعاصمة وباقي المدن الاخرى".

بدورها لفتت صحيفة "آذر نيوز" الاذربيجانية الى الحضور الشعبي الواسع في مسيرات يوم 11 فبراير وذكرى انتصار الثورة الاسلامية مشيرة الى ان المشاركة الملحمية للشعب الايراني جاءت كرد على اعمال الفوضى الاخيرة في البلاد.

ونقلت صحيفة إندبندنت عن الرئيس الايراني حسن روحاني قوله ان بلاده نجحت في دعم حلفائها في مجال محاربة الارهاب وتحقق نصر كبير في سوريا.

بدروها نقلت صحيفة "نيشن" الباكستانية أخبار احياء الشعب الايراني لذكرى انتصار الثورة الاسلامية، وكتبت،"نزل الملايين من الايرانيين يوم الاحد بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية في عام 1979".

كما تطرقت أسوشيتد برس و "اي بي سي" و"الواشنطن بوست" الى مسيرات انتصار الثورة الاسلامية لافتة الى ان هذه المسيرات هي الاولى بعد نجاح ايران في هزيمة داعش في سوريا والعراق.

كما غطت قناة الميادين مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية ونقلت وقائع كلمة الرئيس الايراني حسن روحاني التي القاها وسط الحشود في ساحة "آزادي" (الحرية) بالعاصمة الايرانية طهران.

الى ذلك نقلت قناة روسيا اليوم مشاهد من المسيرات  وعنونت في صفحتها "إيران تحيي الذكرى 39 لانتصار الثورة الإسلامية" وقالت، "تحيي إيران، الذكرى 39 للثورة الإسلامية، من خلال تنظيم مسيرات في الشوارع والميادين العامة بمختلف المدن".

بدورها اشارت وكالة سبوتنيك الروسية تحت عنوان "إيران تعرض صاروخ باليستي جديد في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية" الى "انطلاق مظاهرات حاشدة،، في كافة المحافظات الإيرانية شارك فيها الآلاف احتفالا بالذكرى الـ39 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وعرض الحرس الثوري صاروخ باليستي جديد بالتزامن مع انطلاق المظاهرات".

 

كما نقلت قناة المسيرة اليمنية مشاهد من مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية وكتبت على موقعها "مسيرات مليونية إحياء لذكرى انتصار الثّورة الإسلامية في جميع أنحاء إيران".

من جهتها نقلت صحيفة اللواء  اللبنانية نبأ المسيرات معنونة الخبر بـ"إيران تحيي الذكرى 39 لانتصار الثورة الإسلامية".

الى ذلك تطرقت وكالة الانباء السورية "سانا" الى حدث اليوم وعنونت خبرها بـ "مسيرات مليونية بذكرى انتصار الثورة الإسلامية.. روحاني: مخططات تقسيم دول المنطقة باءت بالفشل".

بدوره نقل موقع السودان نبأ مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية وكتب "احياء الذكرى الـ39 لانتصار الثورة الاسلامية في مسيرات مليونية".

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