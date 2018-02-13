البث المباشر

قائد حرس الثورة يشيد بالمخرج حاتمي كيا لفيلمه "بتوقيت الشام"

قائد حرس الثورة يشيد بالمخرج حاتمي كيا لفيلمه
الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أشاد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري بجهود المخرج ابراهيم حاتمي كيا لفيلمه "بتوقيت الشام"، مؤكدا بان الحرس يرى من واجبه دعم الجهود المبذولة في سياق توصيف بطولات وجهاد المدافعين عن المقدسات والآصرة بين ساحة الجهاد والشهادة وقطاع الثقافة والفن.

العالم - ايران

واعتبر اللواء جعفري في رسالة وجهها بالمناسبة، تصريح حاتمي كيا خلال المراسم الختامية لمهرجان افلام "فجر" السينمائي، مؤشرا بارزا على شجاعته وحبه للوطن واخلاصه في هذا الوقت الذي يسعى فيه العدو بكل قواه للمساس بحماسة الايمان وعمق معتقدات الشعب الايراني.

واضاف، ان فيلم "بتوقيت الشام" وفي وصفه لبطولات وجهاد ابناء الشعب البواسل المدافعين عن المراقد المقدسة، يصور جانبا من الساحة العاصفة والزاخرة بالاحداث في الدفاع عن العزة والارض والعرض لشعوب غرب اسيا المظلومة ويقول للشعب الايراني العظيم والعزيز اي ابناء بواسل ومفعمين بالمفاخر قد ربّى في احضانه.

وقال اللواء جعفري، انني بصفتي خادما للجنود العشاق لهذه الارض الذين تمكنوا في فترة قصيرة من اجتثاث جذور بلاء عظيم كـ"داعش" في المنطقة، اوجه لكم جزيل الشكر والتقدير للجهود المضنية التي بذلتموها في تقديم هذه الصورة اللامعة، واتمنى من سائر الفنانين المحبين للوطن والاكفاء بالسير في هذا الطريق ايضا.

وتابع، ان حرس الثورة الاسلامية يرى من واجبه دعم اي خطوة خالصة في هذا الطريق واسناد اي جهود تبذل لايجاد الاصرة بين مقاتلي ساحة الجهاد والشهادة وبين الناشطين والمضحين في قطاع الثقافة والفن، متمنيا التوفيق والنجاح للمخرج ابراهيم حاتمي كيا وسائر الفنانين الملتزمين والثوريين في ايران الاسلامية.

يذكر ان فيلم "بتوقيت الشام" يتناول قصة طائرة مساعدات انسانية ايرانية تتوجه الى سوريا وحين هبوطها في المطار تواجه احداثا بعد التعرض لها من قبل عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي.

109-4

روابط ذات صلة

شاهدوا بالفيديو ...حفل اختتام مهرجان فجر السينمائي بطهران

فيلم 'مضيق ابو قريب' يحصد جوائز مهرجان 'فجر' السينمائي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

سوريا: الاحتلال الإسرائيلي سيرى مفاجآت أكثر

الحكومة الفلسطينية: لا نقبل الإملاءات وأموالنا ليست منّة

220 نائبا ايرانيا يقدرون المشاركة الشعبية الواسعة بمسيرات ذكرى الثورة 

لمالكي العقارات المتضررة بحلب.. اليكم هذا الخبر!

بالصورة.. قوات النمر الى الغوطة الشرقية!

أردوغان: نحذر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة

دويتشه فيله: تصرفات الإمارات في اليمن تهديد مباشر لخطط السعودية هناك!

استشهاد وجرح 8 يمنيين بغارات طيران العدوان خلال 24 ساعة

فيديو مروع: طلقها بسبب دم عيونها !!

"النصرة" بالتعاون مع "الخوذ البيضاء" تحضر لهذه الاستفزازات في إدلب!

مشهد غريب عن مجموعة رجال يدفعون طائرة للتحرك!!

 ظریف الى الكویت للمشاركة في مؤتمر اعادة اعمار العراق

عطوان يجيب: هل الحرب بين إيران وإسرائيل باتت وشيكة؟

دراسة خطيرة عن لعب الأطفال "البلاستيكية"!

الخارجية السورية: الغرب وديمستورا يسعون إلى سحب مخرجات سوتشي

الصيام عند الألمان يشمل حتى الانترنت!

المعارضة البحرینیة تدعو لرفع "تكبيرة الثورة" ليلة العصيان المدني

177 إصابة بفيروس "نورو" في الأولمبياد الشتوي!!

الـPKK يهاجم الجيش التركي داخل الأراضي العراقية

الرئيس الأسد يصدر قانوناً هاما يحدد الرسوم القنصلية خارج سوريا

الأکثر مشاهدة