قائد حرس الثورة يشيد بالمخرج حاتمي كيا لفيلمه "بتوقيت الشام"

العالم - ايران

واعتبر اللواء جعفري في رسالة وجهها بالمناسبة، تصريح حاتمي كيا خلال المراسم الختامية لمهرجان افلام "فجر" السينمائي، مؤشرا بارزا على شجاعته وحبه للوطن واخلاصه في هذا الوقت الذي يسعى فيه العدو بكل قواه للمساس بحماسة الايمان وعمق معتقدات الشعب الايراني.

واضاف، ان فيلم "بتوقيت الشام" وفي وصفه لبطولات وجهاد ابناء الشعب البواسل المدافعين عن المراقد المقدسة، يصور جانبا من الساحة العاصفة والزاخرة بالاحداث في الدفاع عن العزة والارض والعرض لشعوب غرب اسيا المظلومة ويقول للشعب الايراني العظيم والعزيز اي ابناء بواسل ومفعمين بالمفاخر قد ربّى في احضانه.

وقال اللواء جعفري، انني بصفتي خادما للجنود العشاق لهذه الارض الذين تمكنوا في فترة قصيرة من اجتثاث جذور بلاء عظيم كـ"داعش" في المنطقة، اوجه لكم جزيل الشكر والتقدير للجهود المضنية التي بذلتموها في تقديم هذه الصورة اللامعة، واتمنى من سائر الفنانين المحبين للوطن والاكفاء بالسير في هذا الطريق ايضا.

وتابع، ان حرس الثورة الاسلامية يرى من واجبه دعم اي خطوة خالصة في هذا الطريق واسناد اي جهود تبذل لايجاد الاصرة بين مقاتلي ساحة الجهاد والشهادة وبين الناشطين والمضحين في قطاع الثقافة والفن، متمنيا التوفيق والنجاح للمخرج ابراهيم حاتمي كيا وسائر الفنانين الملتزمين والثوريين في ايران الاسلامية.

يذكر ان فيلم "بتوقيت الشام" يتناول قصة طائرة مساعدات انسانية ايرانية تتوجه الى سوريا وحين هبوطها في المطار تواجه احداثا بعد التعرض لها من قبل عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي.

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