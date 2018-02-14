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فیلم "مضیق ابوقریب" الايراني يعرض لاول مرة في مهرجان برلين

فیلم
الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

تعرض شاشات مهرجان برلتعرض شاشات مهرجان برلين السينمائي فيلم "مضيق ابوقريب" وذلك في اول حضور دولي لهذا الفيلم في سوق الافلام العالمية.ين السينمائي فيلم "مضيق ابوقريب" وذلك في اول حضور دولي لهذا الفيلم في سوق الافلام العالمية.

العالم - ايران

ومن المقرر ان يعرض فيلم "مضيق ابوقريب" (تنگه ابوقریب) والذي يعرف دوليا باسم "the lost strait" للمنتج سعيد ملكان والمخرج بهرام توكلي في اول عرض له على الشاشات في الخارج يوم الجمعة المقبل عند الساعة 18:50 بتوقيت برلين في سوق الافلام لمهرجان برلين السينمائي.

وخطف فيلم "مضيق ابوقريب" الاضواء في المهرجان السادس والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي حيث حصد 6 جوائز واعتبر افضل فيلم في هذه الدورة من مهرجان فجر السينمائي. 

ونال هذا الفيلم الحربي 6 جوائز عنقاء بلورية لافضل فيلم والاخراج والصوت والمكياج والمؤثرات الخاصة الميدانية وافضل دور اول رجال.

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