برلمان كردستان العراق يدعو لتطوير العلاقات مع ايران

العالم - ايران

اعلن ذلك ايمنكي خلال لقائه القنصل العام للجمهورية الاسلامية الايرانية في اربيل مرتضي عبادي، على هامش مراسم اقيمت للاحتفال بالذكرى الـ 39 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

واكد الرغبة العميقة بتقوية وتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، لافتا الى ان برلمان كردستان العراق سيبذل قصارى جهوده في هذا المسار.

رئيس برلمان كردستان العراق الذي شارك برفقة عدد من نواب هذا البرلمان في هذه المراسم الاحتفالية، اكد بان العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد من اولويات كردستان، مصرحا بان المشتركات التاريخية تتطلب اتخاذ خطوات اكبر في مسار توطيد هذه العلاقات.

يذكر ان اعدادا كبيرة من المواطنين والاحزاب والتنظيمات السياسية والدينية والمسؤولين في منطقة كردستان العراق زاروا القنصلية الايرانية في اربيل للتهنئة بمناسبة الذكرى الـ 39 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

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