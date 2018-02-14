عراقجي يبحث مسيرة تنفيذ الاتفاق النووي مع ريباكوف

العالم - ايران

وبحث الجانبان في هذا اللقاء بشان عدد من القضايا منها العلاقات الثنائية ومسيرة تنفيذ الاتفاق النووي.

وكان ريابكوف قد حذّر في تصريح له اخيرا مع صحيفة "ايزفيستيا" بانه من غير الممكن مراجعة نص الاتفاق النووي، التي تسعى له واشنطن.

واضاف، انه لا سبيل اطلاقا لمراجعة وتحديث او اي نوع من التعديل في نص الاتفاق النووي في الظروف الراهنة.

واعتبر مساعد الخارجية الروسي تحديد مهلة من جانب واشنطن للحصول على تنازلات من ايران بانه "اسلوب مرفوض" مؤكدا بان اللجوء لمثل هذه الاساليب لن يفيد اطلاقا.

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