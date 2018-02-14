العميد سلامي: إقتدار الثورة الإسلامية ضيق الخناق على القوى الكبرى

العالم - ايران

وأضاف العميد سلامي اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الدولي للتبجيل بالشهيد "محمد حسين ذو الفقاري" المنعقد في مدينة يزد (وسط)، إن إقتدار إيران مدين للتدابير الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية.

وصرح، إننا اليوم نخوض صراعا غير نزيه مع الإمبراطوريات الكبرى في العالم وكان النصر حليفنا دوما طيلة العقود الأربعة الماضية أمام القوي العالمية.

واضاف العميد سلامي، نحن اليوم بالإتكال علي أنفسنا ومن دون الإعتماد على الآخرين تمكنا من توفير الظروف اللازمة لسد إحتياجاتنا؛ نحن تمكنا من إرسال الأقمار الصناعية الى الفضاء وتوليد الطاقة من نواة الذرة وبناء السدود ومد الطرق وتعبيدها كما تمكنا من تحقيق التقدم في مجال الزراعة وسد حاجاتنا الدوائية وكذلك حققنا تقدما هائلا في مجال الطب والمجالات ذات الصلة الأخرى وكل هذه الإنجازات مدينة لإرشادات مركزية من جانب الله سبحانه وتعالى تتجلى في الفكر النير لقائدنا؛ القائد الذي وقف ضد العدو من جانب وسير دفة قيادة البلاد نحو التقدم والشموخ من الجانب الآخر.

وفي معرض إشارته الى أن إيران قد تحولت إلى قدرة إسلامية منسجمة أضاف، إن اليوم الكثير من بلدان العالم تحولوا الي داعمين للشعب الإيراني وقد ضيقوا المجال على القوى الكبرى في العالم ونحن اليوم نشهد أن الصهاينة يسمعون نداء غضب أبناء ايران الاسلامية بمحاذاة حدودهم المزيفة بوضوح.

وتابع قائلا، إن إيران اليوم أصبحت البلد الأكثر أمنا والأكثر هدوءا والأكثر شموخا وعزة ويا لها من مفخرة؛ جسدت قدرة الإسلام والولاية على هداية الأمة وإدارتها.

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