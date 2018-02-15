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لاريجاني: الغرب تنقصه الخبرة بتغيرات المنطقة

لاريجاني: الغرب تنقصه الخبرة بتغيرات المنطقة
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني أن الغربيين ينظرون إلى المنطقة نظرة تقليدية وأنهم لا يعرفون تغييرات المنطقة بشكل جيد.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال استقبال لاريجاني اليوم الأربعاء وفدا من الاتحاد الأروبي حيث ناقش معه العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول الاتحاد الأروبي.

وقال علي لاريجاني في مستهل اللقاء: ان العلاقات المصرفية بين ايران والاتحاد الاروبي لم تتم بشكل جيد كما نص الاتفاق النووي، معربا عن سعادته من تصريحات المسؤولين الاروبيين حول اختلاف الرؤية الاقتصادية لدول الاتحاد عن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب  لاريجاني باقتراح الوفد الاروبي حول بدء محادثات بين ايران والاروبيين حول التعاملات المصرفية المشتركة بين الجانبين، مشيرا الى وجود عمل مشترك بين ايران والدول الاروبية منذ فترات طويلة.

وأشار لاريجاني الى التحولات الاقليمية وقال: ان بعض الدول الاوروبية دعمت الدكتاتوريين في المنطقة كما قامت بعدة انقلابات في دول المنطقة، مؤكدا وجود تغييرات على الارض وتشكيل واقع جديد وجيل ينظر برؤى وأفكار مختلفة.

واكد لاريجاني أن عدم ادراك هذه التغييرات يؤدي الى اتباع سياسات خاطئة لأنها تقوم على حسابات غير صحيحة، مشيرا الى أن قضية الارهاب بالنسبة للاوروبيين هي أهم من الولايات المتحدة الامريكية ومؤكدا على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تحارب الارهاب منذ سنوات مديدة.

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