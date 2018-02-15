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بالفيديو .. تيلرسون من الاردن: على ايران سحب مقاتليها من سوريا

الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الاردني أيمن الصفدي في عمان ان على ايران سحب مقاتليها من سوريا، معتبرا ان وجودها في هذا البلد يؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة.

العالم - خاص بالعالم 

وأكد "تيلرسون" اكد ايضا ان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب واضح في أن الحدود النهائية في القدس أمر يتفق عليه الطرفان. في حين قال الصفدي انه لا خيار للصراع في الشرق الأوسط غير حل الدولتين. 
والتقى تيلرسون خلال محطته في عمان وفدا من جماعات المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري.

وقبل وصول تيلرسون الى الادرن شارك في المحطة الثانية من جولته بالكويت في اجتماع وزاري لما يسمى بالتحالف الاميركي ضد داعش في العراق وسوريا، حيث دعا الى مواصلة الحرب على الجماعات الارهابية  بعد الانتصارات الاخيرة في العراق وسوريا، مضيفا ان جماعة "داعش" الارهابية لا تزال تمثل تهديدا جديا، رغم هزيمتها في العراق.

وكان تيلرسون قد بدأ جولته في المنطقة من القاهرة حيث اعلن عن دعم واشنطن للقاهرة في محاربة الارهاب .

التفاصيل في الفيديو المرفق....
 

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