تنفيذ خطة استمطار الغيوم في ايران بالتعاون مع هذه القوة!

العالم - ايران

واشار رضا اردکانیان، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء، الى تعاون حرس الثورة الاسلامية بشأن استمطار الغيوم، موضحا ان القوات المسلحة ومنها حرس الثورة اعلنت استعدادها للمشاركة في المشاريع الاعمارية كما ان حرس الثورة اعلن عن الاستعدادات لتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ خطة الخصوبة التي بدأت ومن المؤمل تحقيق نتائج جيدة.

وتابع: في بداية القرن الحالي أنشأنا مركزا إقليميا لإدارة المياه الذي تسانده اليونسكو في 11 بلدا من بلدان المنطقة على مستوى الوزير في مجلس محافظي المركز.

واكد ان المركز يعتزم خلق مساحة مناسبة للعمل المشترك واستطاع ان يكون له العديد من التأثيرات اذ استطاع تنفيذ معاهدة المياه بين ايران وافغانستان بعد 30 عاما من توقيعها.

ولفت وزير الطاقة الايراني الى خطة تفعيل المركز، وإنشاء مركز وطني لإدارة المياه في البلاد من اجل التغلب على المشاكل في هذا المجال.

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