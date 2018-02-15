مسؤول اوروبي يشيد بعمل مجلس الشورى في ايران

العالم - ايران

وقال مك اليستر، خلال لقائه اليوم مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية: ان ولايتي شخصية دبلوماسية وذو خبرة، كمان البرلمان الايراني ناشط جدا وله دور مؤثر على تحسين العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي. واضاف: ان البرلمان الايراني ناشط جدا من الناحية الدبلوماسية.

وحول محادثاته مع المسؤولين والبرلمانيين الايرانييين، قال اليستر: نستطيع ايجاد مذكرات تفاهم بين البرلمانين الايراني والاوروبي، وهذه تشكل بداية مناسبة نظرا الى الظروف العالمية الراهنة.

وتابع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاوروبي قائلا: يجب تهنئة ايران على دبلوماسيتها الخارجية وكذلك وجود مثل هذا المجلس.

واشار الى زيارة الوفد البرلماني الاوروبي للسعودية والكويت لمدة يومين، وقال: ان زيارتنا لايران ستسغرق يومين ايضا.

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