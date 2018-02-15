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طهران تكشف معلومات جديدة حول "جواسيس البرنامج الصاروخي"

طهران تكشف معلومات جديدة حول
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

قال المدعي العام فی طهران عباس جعفري دولت ابادي الیوم الاربعاء، وفي معرض الاشارة الى تفاصیل ملف الاتهام الخاص بـ "كاووس سید امامي" ان اعداء الثورة الاسلامیة یترصدون الفرص لتوظیف كافة الطاقات ضد الجمهوریة الاسلامیة.

العالم - ايران

وفیما نفى المزاعم بشأن "انتهاج سیاسات تحمل طابعا امنیا حیال النشاطات البیئیة (فی البلاد)"، عزى جعفري دولت ابادي اسباب التأخر في الافصاح عن المعلومات الخاصة بهذا الملف الى طبیعة الاجراءات الاجرامیة وتعارض الافصاح عنها مع مسار التقدم في عملیة التحقیق والكشف عن باقي المتهمین.

واوضح المدعي العام فی طهران ان الشبكة التجسسیة هذه تمتلك معلومات سریة وعلیه فإن الافصاح عن هذه الكمیة من المعلومات ذات الصلة من جانب النیابة العامة جاء في ضوء الزوبعة الاعلامیة التي اثاراها العدو فی الخارج وتناغم البعض معها.

وفي جانب آخر من تصریحاته، فند جعفری دولت ابادي صحة تصریحات احد نواب البرلمان الذي ادعى باعتقال مساعد رئیس احد المؤسسات الحكومیة.

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