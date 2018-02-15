البث المباشر
مصدر بحريني : منتسبو الأجهزة الأمنية يغلقون مقبرتي الماحوز و أم الحصم وتمنع عوائل الشهداء من زيارة أبنائهم وسط انتشار أمني كثيف
مصادر فلسطينية : اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في جبل القعدة ببلدة بيت فوريك شرق نابلس
مصادر فلسطينية : الاحتلال يفرج عن حارس المسجد الأقصى محمد طينة بعد اعتقاله صباح اليوم، بشرط الإبعاد عن المسجد دون تحديد المدة
مراسل العالم : الرئيس عون لتيلرسون : متمسكون بالحدود اللبنانية ونرفض ادعاءات اسرائيل بملكية اجزاء من المنطقةالاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية.
مراسل العالم: مقتل خمسة جنود سعوديين بعمليات قنص للقوات اليمنية في قرية قمر بجيزان جنوبي المملكة
مراسل العالم: استشهاد مدني وأضرار بممتلكات المواطنين جراء غارات وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان السعودي على صعدة
مراسل العالم: وحدات حماية الشعب الكردية تدمر عربة عسكرية تركية بالقرب من قرية سعرينجكة بريف عفرين شمالي سوريا
موسكو: نعتبر وجود القوات الأميركية في منطقة التنف السورية احتلالا
موسكو: 5 مواطنين روس ربما قُتلوا في سوريا في اشتباكات مع التحالف بقيادة أمريكا هذا الشهر
أ ف ب: النواب ينتخبون "سيريل رامافوزا" رئيسا لجنوب افريقيا

بالفيديو...اللواء سليماني: عماد مغنية أسطورة عالمية وسنقتص لدمائه

الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني، ان الشهيد عماد مغنية اوجد انتفاضة كبيرة على ساحة الصحوة الاسلامية.

العالم خاص بالعالم 

وانطلقت مراسم الذكرى التأبينية العاشرة لاستشهاد الحاج عماد مغنية صباح اليوم الخميس في طهران، بمشاركة العديد من الشخصيات الاسلامية.

ووصف اللواء سليماني الشهيد عماد مغنية بانه شخصية اسطورية، موضحا: لقد اوجد استشهاد عماد مغنية تغييرا في الساحة الاسلامية .

 واشار الى ان الإمام الخميني (رض) حقق أمرا مستحيلا من خلال إرادته منوها الى انه كان يعيش حياة دنيوية لكنه لم ينغمس فيها واضاف : من ابرز خصوصيات الشهيد عماد مغنية ايضا ان الدنيا لم تستهويه . هذا فضلا عن انه كان متواضعا ولا يحدث احدا بانجازاته على الرغم من انه هو الذي يصنعها .

ولفت اللواء سليماني الى ان الشهيد عماد مغنية لم يكن مسؤولا بل كان قائدا، وقال: الشهيد مغنية كان سباقا وفي المقدمة دائما وكان يدير شؤون العمليات بنفسه . كان معلما لكنه يتصرف كالتلميذ. كان مربيا للمجاهدين يعلمهم على قدرة التحمل .

واشار الى ان الشهيد مغنية كان أول من تمكن من رصد تحركات العدو الاسرائيلي ورصدها وقام بتحجيم قوتها البحرية موضحا بالقول : البحرية الصهيونية كانت تلعب دورا حيويا في العدوان على لبنان لكن الشهيد مغنية فجر مفاجئة ضد البحرية الصهيونية بتفجيره بارجة لها في بداية العدوان .

 ونوه قائد فيلق القدس الى ان الشهيد مغنية هو الذي فرض على الصهاينة الانسحاب والهروب من جنوب لبنان، وقال: ان الشهيد مغنية كان يؤمن باستخدام كافة الامكانات الجهادية لتركيع اعداء الاسلام ، ومن هذا المنطلق فانه كان على صلات وثيقة بحركات المقاومة الفلسطينية.

ولفت الى الدور البارز الذي لعبه الشهيد على صعيد تحويل قطاع غزة من ارض محتلة الى قلعة حصينة ضد الاحتلال الصهيوني واضاف : الشهيد مغنية كان يمتلك شخصية غريبة، فحتى  الذين كانوا يعادونه وينتقدونه، في حقيقة الامر كانوا يمتدحونه دون ان يشعروا .

وحول مدى التزام الشهيد عماد مغنية باراء القادة قغال اللواء سليماني انه حين كان تختلف رؤية الشهيدلا مغنية مع رؤية السييد حسن نصر الله كان يبادر لتنفيذ امر السيد نصر الله والالتزام به فهو في هذا المجال كان بمثابة مالك الاشتر بالنسبة للامام علي عليه السلام .

وراى اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس ان قصاص دم عماد ليس باطلاق صاروخ او قتل شخص وانما هو باجتثاث الكيان الصهيوني مشددا بالقول :  لن ننسى الشهداء ابدا ولن نتوسد فراشا ما دام الكيان الصهيوني باقيا.

 وختم كلمته بالقول انن سنواصل درب المقاومة الذي يتوسع يوما بعد آخر وصولا الى انقاذ العالم الاسلامي المرهون بهممنا .

109-4

روابط ذات صلة

جبريل: اميركا ترتجف من اسم الشهيد مغنية

صورة للشهيد عماد مغنية تثير مواقع التواصل!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

دوري الابطال: ليفربول يعود من أرض بورتو بخماسية

اعتقال فلسطينيين بذريعة حيازة بندقية

بالفيديو..استمرار المظاهرات بالبحرين في الذكرى الـ 7 لانطلاق الثورة

روسيا: القوات الامريكية المتواجدة في التنف قوات احتلال

تحذير: إنستغرام يكشف من يصوّر منشوراتك بدون إذن!

دوري الابطال: ريال مدريد يقلب تأخره أمام سان جرمان الى الفوز

السعودية تطرح مناقصة لشراء مليون طن من هذه المادة !!

موسكو: الحضور الأميركي في سوريا احتلال

حرمان دولة عربية من حق التصويت في الأمم المتحدة..والسبب؟

زراعة "لسان" لمواطن روسي!

ايران تستهدف تبادلا تجاريا مع تركيا بـ 30 مليار دولار

شاهد : كاميرا مراقبة تكشف خداع متسول ادعى الإعاقة!!

تنسيقيات : إنتهاء "خفض التصعيد" في ريفي حمص الشمالي

تيلرسون يهاجم حزب الله من بيروت والحريري ...

العراق..اصدار تعليمات جديدة لتعديل قانون العفو العام

مصرع ارهابي في داغستان الروسية

برلمان جنوب إفريقيا يختار اليوم رئيسا جديدا للبلاد..من هو؟

بالفيديو..منظمة"أنقذوا الأطفال": 350 مليون طفل يعيشون في مناطق حرب

ملك الاردن يشيد بدور روسيا في حل الازمة السورية

الرئيس الإيراني یصل الى الهند

الأکثر مشاهدة