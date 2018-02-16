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رئيس جمعية علماء جنوب الهند: ايران الوحيدة المنادية بالوحدة بين المسلمين

رئيس جمعية علماء جنوب الهند: ايران الوحيدة المنادية بالوحدة بين المسلمين
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد تقي رضا عابدي رئيس جمعية علماء جنوب الهند الدور الهام للجمهورية الاسلامية الايرانية على صعيد العالم الاسلامي، معتبرا إنّ ايران هي الوحيدة المنادية بالوحدة بين المسلمين.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" حول دور ايران في رفع منسوب الوحدة بين المسلمين أضاف أن ايران وحدها في العالم التي تقف صامدة أمام الظالمين والجائرين والحكومات الممتصة لدماء الشعوب كالكيان الصهيوني وأنها البلد الذي يدعو العالم الاسلامي الى التوحد وهي القدوة لجميع مسلمي العالم، مؤكداً على خسارة المملكة العربية السعودية لدورها بين المسلمين بعد تطبيعها مع الكيان الصهيوني في حين أن ايران تحولت الآن إلى قطب العالم الاسلامي.

وفي سياق إنعكاس زيارة روحاني للهند على العلاقات الثنائية وعلى مكانة المسلمين في الهند أفاد عابدي بأن ايران والهند تربطهما أواصر متجذرة في التاريخ وهما بلدان وقفا جنباً إلى جنب في شتي قضاياهما، مشيداً بحب المسلمين الهنود لإيران ومدى سعادتهم بمناسبة زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الي حيدر آباد.

وقال هذا العالم الديني: إنني اؤكد للجميع بأن ايران هي البلد الوحيد الذي يقف دوماً الى جانب المسلمين ويتبادل معهم الوفاق ومشاعر الاُخوّة وهذا ما جعل مسلمي الهند يعربون عن سرورهم تجاه هذه الزيارة.

يذكر أنّ الرئيس الايراني حسن روحاني زار يوم الخميس مدينة حيدر آباد الهندية برفقة وفد رفيع المستوى من حكومته وبرفقة نشطاء اقتصاديين من القطاع الخاص تلبية لدعوة رسمية من "نارندا مودي" رئيس وزراء الهند ستستمر ثلاثة أيام.

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