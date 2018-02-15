روحاني: زيارتي للهند ستتطرق الى ربط التجارة البحرية

العالم - ايران

ولفت الرئيس روحاني الى ان زيارته للهند ستشمل جوانب عدة منها ثقافية واخرى اقتصادية وسياسية، إضافة الى الاتصالات والتكنولوجیا والصحة والعلاج والصناعة والزراعة .

وقال روحاني إن "العلاقة مع الهند تسير في طريق إيجابي وسنوفع هناك على اكثر من اتفاقية تعاون".

وأضاف: "سيكون احد المحاور التي سنبحثها هي اتفاقية الترانزيت الدولي".

وتابع روحاني: "القسم الأول من زيارتنا ستكون في مدينة حيدر أباد، وستكون ثقافية حيث سنلتقي بعدد من علماء المسلمين وسنبحث معهم عدة أمور ومن ثم إلى دلهي، فستكون زيارتنا اقتصادية وسياسية إلى هناك".

ويرافق الرئيس الإيراني في زيارته هذه، كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، ومستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، إلى جانب مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ووزير النفط بيجن زنغنه، ووزير المواصلات وبناء المدن عباس آخوندي، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري، ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي.

وتأتي زيارة روحاني إلى الهند بدعوة من رئيس الوزراء الهندي لبحث فرص توسيع التعاون بين البلدين.

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