البث المباشر
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب المكسيك
مراسل العالم: ضحايا من المدنيين إثر غارات لطيران العدوان السعودي على جسر وادي مور الرابط بين محافظتي حجة وعمران
الهلال الاحمر الفلسطيني: ٥ إصابات بالرصاص المطاطي، و٤٠ اختناقا بالغاز خلال المواجهات في اريحا
وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن إطلاق نار داخل جامعة في واشنطن
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال على المعبر الشمالي لمدينه قلقيلية
مراسلة العالم نقلا عن مدير مشفى عفرين:6حالات اختناق نتيجة استهداف الجيش التركي قرية ارندة بمنطقة عفرين بغازات سامة
مراسلة العالم نقلا عن مدير مشفى عفرين:وصول عدة مصابين يعانون ضيق التنفس نتيجة استخدام الطيران التركي غازات سامة
مراسلة العالم نقلا عن مدير مشفى عفرين:وصول عدة مصابين يعانون ضيق التنفس نتيجة استخدام العدوان التركي غازات سامة
مراسل العالم: تفجير مقر إدارة أمن مديرية عمد بوادي حضرموت شرقي اليمن بعبوات ناسفة من قبل عناصر جماعة "القاعدة"
ا ف ب: موسكو تصف بـ"السخيف" توجيه واشنطن الاتهام إلى 13 روسيا بالتدخل في الانتخابات

شمخاني: على الإدارة الأميركية ضمان أمنها الداخلي بدلا من التدخل في شؤون البلدان

شمخاني: على الإدارة الأميركية ضمان أمنها الداخلي بدلا من التدخل في شؤون البلدان
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلن امين المجلس الاعلى للامن القومي الإيراني علي شمخاني ان الادارة الاميركية التي عجزت عن ضمان الامن لمواطنيها ولاتقدر على تلبية الحد الادنى للمطاليب المعيشية للاميركيين، عليها وبدلا من التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين العمل بواجباتها الاساسية وتوفير الامن داخل الولايات المتحدة.

العالم ـ إيران

وفي كلمته امام ملتقى تكريم الشهداء بطهران اليوم الجمعة اشار شمخاني  الى الاحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة في العقد الاخير ولاسيما ظاهرة الارهاب الداعشي – التكفيري السيئة والمضرة وقال: ان دعم ايران للدول في مواجهة الارهاب والذي ادى الى تشكيل قوات نخبة استشهادية في هذه البلدان تمكنت من هزيمة جبهة الارهاب التي كانت حربة جديدة لنظام الهيمنة بهدف ضمان امن الكيان الصهيوني والقضاء على محور المقاومة.

واعتبر ان اساس هذه الانتصارات: يعود الى حكمة ويقظة قائد الثورة الاسلامية والذي شخص بدقة منذ البداية خيوط الفتنة في سوريا وبعدها في العراق واصطفاف العدو الرامي الى ضرب الامن الداخلي الايراني ما اسهم في ابعاد هذا الخطر عن البلاد على كافة المستويات.

ولفت الى الحرب الناعمة للاعداء والرامية الى صرف الانظار في ايران عن التركيز على مواجهة التهديدات الخارجية للارهاب، وقال: ان نشر اخبار مزيفة بكثافة وبشكل مدروس عبر الاجواء الافتراضية ضد التواجد الاستشاري الايراني في العراق وسوريا بهدف زعزعة الارادة  الوطنية للمواجهة الشاملة ضد تهديد الارهاب.

واعتبر شمخاني الاتهامات والاكاذيب الاخيرة لساسة البيت الابيض والكيان الصهيوني ضد ايران عقب اسقاط الطائرة الحربية الصهيونية من قبل الدفاعات السورية بانها دليل على عمق حقدهم وخشيتهم في نفس الوقت من قدرة ايران وباقي عناصر جبهة المقاومة في مناهضة الاحتلال والارهاب والظلم، مؤكداً ان: القادة الشجعان والمقاتلين البواسل في جبهة المقاومة وكما وضعوا بصلابة نهاية لاحتلال داعش لمناطق في العراق وسوريا فانهم سيحررون القدس الشريف من دنس الكيان الصهيوني الغاصب.

واشار الى غياب الامن المتزايد في اميركا والهجمات المسلحة على 19 مدرسة في غضون 45 يوما الماضية ومقتل العديد من الطلاب، وقال: من الافضل للادارة الاميركية التي عجزت عن ضمان امن مواطنيها وعدم قدرتها على تلبية الحد الادنى للمطاليب المعيشية للاميركيين، وبدلا من التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين العمل بواجباتها الاساسية وتوفير الامن داخل الولايات المتحدة.

104-10

روابط ذات صلة

شمخاني: أمیركا تعلن صراحة ان ایران تقف حاجزا امام سیاساتها اللامشروعة

شمخاني: إيران لن تتأثر بتصريحات ترامب الفارغة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الدوما: اميركا تعوم في هيستيريا الكراهية لروسيا

برلماني ايراني يثمن زيارة الرئيس روحاني للهند

زلزال بقوة 7.5 درجة يهز المكسيك ومباني العاصمة تتمايل

ترامب يكرر تأكيده عدم قيام حملته باي نشاط غير شرعي

شركة 'لوك اويل' الروسية تتطلع لابرام عقد نفطي مع ايران

فيما تدور مواجهات عنيفة بين عناصرها وقوات النخبة الحضرمية.. القاعدة تفجر مقر إدارة أمن مديرية عمد بوادي حضرموت

بالصور؛مصابون بالسارين التركي في مشفى عفرين

شاهد؛استهداف آلية محملة بالمرتزقة قبالة منفذ الخضراء

اليمن يرحب بتعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا امميا

تركيا تستخدم السارين السام بقصفها لقرية تابعة لعفرين

سلسلة غارات للعدوان على حيس وسقوط ضحايا بنهم

قنص 14 مرتزقا في جبهات مأرب والجوف ونهم

تأجيل الرحلات الروسية إلى القاهرة لمدة أسبوع.. والسبب؟!

نشرة بانوراما: "عشرات اصابات الفلسطينيين بجمعة الغضب" و"فشل تركي اميركي بمعالجة الخلافات"

جنوب السودان يرفض اقتراح تعيين أربعة نواب للرئيس

من بين 250 داعشيا مستسلما في ادلب, صورة تكشف عن قاتل 3 جنود سوريين

القضاء الاميركي يتهم 13 روسيا بالتدخل في الانتخابات

مشاهد جديدة عن الحاج عماد مغنية بذكرى الشهداء القادة

اول تعليق من وزير خارجية البحرين على خطاب امير قطر بمؤتمر ميونيخ

500 عائلة تعود للرقة, فما حال المدينة؟

الأکثر مشاهدة