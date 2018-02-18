البرلمان الإيراني يدين حظر الكونغرس الامريكي ضد النجباء العراقية

العالم - إيران

ووصف أعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي هذا التصرف العدائي بأنه ناجم عن الهزيمة والانفعال الأمريكي في المنطقة

وصرح رئيس اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية "علاء الدين بروجردي" قائلا أن الأمريكيين يحاولون عبر خطوات انفعالية، ان يثيروا المشاكل للقوات المستقلة الثورية التي تكافح الإرهاب في مختلف البلدان، مضيفا ان "اليوم وعلى عكس الماضي، فإن الجميع يعلم بأن اكبر داعم للإرهاب في العالم متمثل في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف بروجردي أن أمريكا هي الداعم لتنظيم داعش، حيث وفرت لهذه الجماعة الإرهابية الطائرات المروحية لهروب عناصرها عندمت كانت في مراحل الهزيمة.

وأكّد بروجردي أنّه ليس من المستغرب اتهام الولايات المتحدة لحركة شعبية عسكرية كالنجباء بـ "الإرهاب"؛ فهذه الخصوصية هي ميزة الأمريكيّين أنفسهم الذين يدعمون الإرهاب بكل جوانبه.

