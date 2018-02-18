البث المباشر
إطلاق نار بشكل مكثف من برج عسكري للإحتلال بإتجاه أرضي المواطنين شرق خانيونس
انباء عن وجود حريق داخل المكان المستهدف شرق خانيونس و قوات الدفاع المدني تهرع للمكان
إصابات ومواجهات في اعقاب قمع جيش الاحتلال لمسيرة منددة بالاستيطان في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله
الاحتلال قصف بـ 4 صواريخ موقع تونس التابع لكتائب القسام وهدف آخر بصاروخين شرق حي الزيتون شرق
طائرات الاحتلال تستهدف موقعي "اليرموك" شرق حي الشجاعية و"تونس" شرق الزيتون بغزة
نتنياهو: استهداف الجيب العسكري قرب غزة حادثة خطيرة وسنرد بالشكل المناسب
منتسبو الأجهزة الأمنية في البحرين يقمعون الاحتجاجات في منطقة النويدرات بالغازات السامة
نتنياهو يتعهد بالرد على إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة
انفجارات جديدة تهز مدينة غزة تزامناً مع تحليق لطائرات الاحتلال الحربية
تظاهرة لألاف المستوطنين مطالبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في "تل أبيب" بالاستقالة

البرلمان الإيراني يدين حظر الكونغرس الامريكي ضد النجباء العراقية

البرلمان الإيراني يدين حظر الكونغرس الامريكي ضد النجباء العراقية
السبت ١٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أدانت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مشروع الحظر الذي يعده الكونغرس الأمريكي ضد حركة النجباء العراقية لمواجهة المقاومة الإسلامية في هذا البلد.

العالم - إيران

ووصف أعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي هذا التصرف العدائي بأنه ناجم عن الهزيمة والانفعال الأمريكي في المنطقة

وصرح رئيس اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية "علاء الدين بروجردي" قائلا أن الأمريكيين يحاولون عبر خطوات انفعالية، ان يثيروا المشاكل للقوات المستقلة الثورية التي تكافح الإرهاب في مختلف البلدان، مضيفا ان "اليوم وعلى عكس الماضي، فإن الجميع يعلم بأن اكبر داعم للإرهاب في العالم متمثل في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف بروجردي أن أمريكا هي الداعم لتنظيم داعش، حيث وفرت لهذه الجماعة الإرهابية الطائرات المروحية لهروب عناصرها عندمت كانت في مراحل الهزيمة.

وأكّد بروجردي أنّه ليس من المستغرب اتهام الولايات المتحدة لحركة شعبية عسكرية كالنجباء بـ "الإرهاب"؛ فهذه الخصوصية هي ميزة الأمريكيّين أنفسهم الذين يدعمون الإرهاب بكل جوانبه.
 

روابط ذات صلة

نائب ايراني: ضابط اميركي كان يتردد 10 سنوات على بيت "سيد امامي"

اللواء صفوي: الحرب في سوريا حولت حزب الله إلى جيش قوي

عميد حارب داعش بسوريا قائدا للقوات الخاصة في الحرس الثوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

لافروف: اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الاميركية "ثرثرة"

المئات يستقبلون جثمان زعيم المعارضة في زيمبابوي

تيلرسون: نترقب اشارات حول جهوزية كوريا الشمالية للمفاوضات

آلاف الليبيين يحيون ذكرى الثورة على القذافي

غارات جوية إسرائيلية مكثفة على مواقع المقاومة في غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على غزة

المقاومة الفلسطينية: تفجير العبوة رسالة تؤكد جاهزية المقاومة

مفاجأة مدوية حول منفذ مذبحة مدرسة فلوريدا !

طفل لم يتجاوز الشهر الأول من عمره يقتلع الأطباء 7 أسنان من فمه

السويد تمنح الجنسية لإيراني متهما بالتجسس لـ "اسرائيل"

اقامة مراسم ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

بالصور/أكثر من 50 ألف طن من القمح في أوكار "داعش" بدير الزور

شاهد ... لقطة طريفة لكلب يحاول إنقاذ فنان عالمي من هجوم دب

بالصور.. انطلاق الاسبوع الثقافي الايراني - الكويتي في أهواز

إرجاء الاجتماع السوداني المصري الاثيوبي حول سد النهضة

روحاني : لن ننقض الاتفاق النووي ما لم يقوموا بنقضه

بالفيديو.. طريقة مذهلة تجعل طفلك ينام في 42 ثانية

مقتل 10 مرتزقة في عمليات قنص بجبهات مأرب وتعز

مطالب باحقاق العدالة مع وصول جثمان عاملة فلبينية قتلت في الكويت

العبادي من ميونخ: ماضون بتهيئة الاجواء واعادة بناء الدولة

الأکثر مشاهدة