معصوم : ایران تضطلع بدور مطمئن في العراق

العالم - ايران

وفي تصریح للصحفیین عقب لقائه الیوم الاحد مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولیة على اكبر ولایتي، قال معصوم : نحن لن ننسى ابدا المساعدات العسكریة القیمة والانسانیة التی قدمتها الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الى العراق خلال حربه ضد جماعة داعش الارهابیة.

وتابع القول، ان العراق تجمعه بإیران علاقات عریقة وهي في طور التقدم یوما بعد یوم.

وردا على سؤال مراسل 'ارنا' حول تقییمه لزیارة مستشار قائد الثورة الاسلامیة للشؤون الدولیة الى بغداد، قال الرئیس العراقي : نحن ننظر بإیجابیة الى زیارة السید ولایتي.

وحول القضایا المطروحة في هذا اللقاء، لفت معصوم الى ان الجانبین العراقي والایراني استعرضا مختلف القضایا ذات الاهتمام المشترك؛ مضیفا : لاتوجد بیننا اي خلافات وانما هناك وجهات نظر مختلفة تصب في مصلحة البلدین ویتم التفاوض بشأنها.

الى ذلك، قال ولایتي في تصریح له بالمناسبة ان رئیس الجمهوریة العراقي دعا خلال المحادثات الیوم الجمهوریة الاسلامیة ان تقوم بدور بناء في رأب الصدع بین الحكومة المركزیة (في بغداد) وكردستان العراق.

وشدد ولایتي على مواقف الجمهوریة الاسلامیة المنادیة بدعم سلامة الاراضي العراقیة؛ مصرحا ان الرئیس العراقي فؤاد معصوم قدم دورا في غایة الاهمیة دفاعا عن وحدة العراق وذلك في الوقت الذي سعى فیه الاعداء الي فصلكردستان عن هذا البلد.

واعرب ولایتي عن امله بان یتمكن الاخوة الكرد عبر التضامن مع اشقاهم العرب في العراق من افشال مخططات الاعداء وتعزیز الوحدة في هذا البلد.

وخلص الى ان الرئیس فؤاد معصوم یواصل الدور الذي تبنّاه الراحل جلال طالباني في سیاق العلاقات الاستراتیجیة بین ایران والعراق والنهوض بمستوى هذه العلاقات.

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