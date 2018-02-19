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ظريف لمن يودون مباحثات جديدة: التزموا أولا بالتعهدات السابقة

ظريف لمن يودون مباحثات جديدة: التزموا أولا بالتعهدات السابقة
الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اننا لانريد عن طريق الاتفاق النووي تسوية جميع القضايا واضاف ان من يتطلعون للتباحث حول سائر القضايا عليهم ان يبرهنوا انهم جادون في الالتزام بتعهداتهم السابقة لكي يتسنى لنا فتح مواضيع اخرى معهم.

العالم - ايران

واضاف ظريف في تصريح للصحفيين في ختام مؤتمر ميونيخ الامني اليوم الاحد ان جميع المسؤولين الاوروبيين الذين تباحثت معهم اليوم ومن تباحث معهم مساعدي عباس عراقجي امس كانوا يؤمنون بضرورة صيانة الاتفاق النووي.

واشار الى ان ما يقوله البعض حول التباحث بشان سائر القضايا وقال لقد قلنا بوضوح اننا لم يكن لدينا اية مخاوف من المباحثات الاخرى فلدينا الكثير مما ينبغي ان نقوله. فسياسات ايران لاقرار السلام والاستقرار في المنطقة واضحة للغاية واننا سنواصل هذه السياسات والمساعي وسنبقى لاعبا نشطا.

واكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على مكافحة التطرف ومواجهة الارهاب والسعي لاقرار الامن الاقليمي الذي يخدم جميع شعوب المنطقة وقال ظريف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها دوما مقترح جاد وان مقترحنا هو برنامج امني منسجم.

واضاف ظريف اننا في العام 1986 وفي ذروة الحرب المفروضة على ايران اقترحنا على الامم المتحدة ايجاد نظام امني في الخليج الفارسي والذي كان اساس القرار 598 لوقف الحرب بين ايران والعراق.

وتابع ظريف ان مقترحنا اليوم يقوم دوما على اساس فهم وادراك صحيح عن حقائق المنطقة وكان اصرارنا في كل المقترحات على تسوية ازمة اليمن على اساس سياسي واليوم بات الجميع مقتنعا بهذه الحقيقة.

وافاد ظريف انه عن الازمة السورية ايضا كان لدينا مقترحا ولكنهم لم يبدوا استعدادا حتى للتباحث حوله.

واكد ظريف على التسوية السياسية لجميع الازمات وقال ان الاعمال التي يقوم بها البعض هي اشبه بالفقاعة التي تطوف فوق الماء ولكن ما تؤكد عليه الجمهورية الاسلامية الايرانية هو مكافحة التطرف ومواجهة الارهاب والسعي لاقرار الامن الاقليمي الذي يخدم جميع شعوب المنطقة.

واعلن ظريف انه اجرى مباحثات ثنائية على هامش مؤتمر ميونيخ الامني حول التعاون مع الامم المتحدة لتسوية الازمة السورية وانهاء الحرب في اليمن.

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