ظريف يعزي بحادث سقوط الطائرة الإيرانية

العالم - ايران

وجاء في هذه الرسالة ان النبا الموسف حول حادث تحطم طائرة الركاب التي كانت في طريقها من طهران الي ياسوج وفقدان عشرات من مواطنينا الاعزاء جراء هذا الحادث قد ادخل مره اخري الحزن في قلوبنا.

واضاف : اصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملائي في وزارة الخارجية الايرانية اعزي هذا الحادث الاليم لكافة ابناء الشعب الايراني وعائلات الضحايا وطاقم الرحلة.

وطلب ظريف من الباري تعالي الرحمة والمغفرة للضحايا والصبر والسلوان لعائلاتهم المفجوعة.

وكانت طائرة ايرانية من طراز 'اي تي ار' تابعة لشركة اسمان للطيران متجهة من طهران الي ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب)، سقطت في منطقة سميرم بمحافظة اصفهان (وسط) ما ادي الي مقتل جميع الركاب فيها بما يشمل 60 مسافرا، وافراد طاقم الطائرة البالغ عددهم 6 اشخاص.

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