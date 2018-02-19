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ظريف يكشف عما تبحث عنه أمريكا في سوريا

ظريف يكشف عما تبحث عنه أمريكا في سوريا
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين لدى وصوله إلى مطار موسكو للمشاركة في منتدى "فالداي" الدولي للحوار إن "الولايات المتحدة تسعى لاحتلال مناطق في سوريا".

واتهم ظريف واشنطن باتباع سياسة خطيرة جدا وغير محسوبة في سوريا، معتبرا أن تواجدها في سوريا يشكل تهديدا استراتيجيا للمنطقة.

وقال: "الولايات المتحدة تستخدم بعض الأقليات السورية كأداة لتحقيق أهدافها وهو ما يثير المزيد من التوتر في المنطقة".

ويشارك ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى "فالداي" المكرسة لسياسة روسيا في المنطقة.

ويركز المنتدى الذي تحمل جلسته هذا العام عنوان "روسيا في الشرق الأوسط لاعب في كل الساحات"، على أبرز ما يواجه الشرق الأوسط من أزمات وتحديات، بالإضافة إلى الخيارات والسبل المتاحة لتجاوزها والانتقال بالمنطقة إلى مرحلة أكثر أمنا واستقرارا.

ومن أهم المحاور التي سيناقشها المنتدى يومي الـ19 والـ20 من فبراير الجاري، مواقف روسيا وسياساتها في الشرق الأوسط، تعقيدات الأزمة السورية وتداعياتها، مأساة اليمن، الوضع في ليبيا، التسوية الشرق أوسطية، مصير الأكراد في المنطقة، ودور إيران الإقليمي.

المصدر : روسيا اليوم 

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