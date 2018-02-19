إرسال 26 فريق اغاثة و105 متسلقي جبال للبحث عن حطام الطائرة الايرانية+ صور

كما حلقت مروحيات في مرتفعات منطقة جبل دنا الا ان الظروف الجوية السيئة اضطرتها للعودة.

وتفيد التقارير بان فرق الاغاثة ورغم صعودها الى ارتفاع 3 آلاف متر في مرتفعات لم تعثر لغاية الان على اي حطام للطائرة.

ونظرا لتضاريس المنطقة الجبلية الوعرة والظروف الجوية المترافقة مع هطول الثلوج والامطار، فان عمليات البحث تجري بصعوبة كبيرة ولا تتوفر امكانية مواصلة تحليق المروحيات التي سرعان ما تعود بسبب الظروف الجوية الصعبة.

وقد اعلنت العلاقات العامة لشركة "آسمان" للطيران الايرانية بان طائرة الركاب تحطمت اثر ارتطامها بجبل واعلنت عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 66 راكبا مع الطاقم (60 راكبا و 6 الطاقم).

وحسب التقارير الواردة فقد تحطمت الطائرة بعد ارتطامها بجبل دنا الشاهق المعروف في هذه المنطقة.

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