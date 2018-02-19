ظريف: التهديد الداعشي لازال مستمرا

العالم - ايران

و في كلمةَ له أمام مؤتمر فالداي الدولي في مسكو، اكد ظريف اليوم الاثنين على ضرورة بذل الجهود الجماعية لمكافحة التطرف و الارهاب.

و وصف ما قامت به الحكومتان العراقية و السورية في مكافحة "داعش" بانه يبعث على الارتياح و شدد بالقول ان الازمة التي تعصف باليمن و سوريا يمكن حلها من خلال الحوار السياسي.

وتابع بالقول ان العنف في اليمن بدأ عندما كان يتصور انه يمكن تحقيق الانتصار من خلال اللجوء الى الحل العسكري، فيما تدخل الحرب فيه عامها الرابع و هذا يعني انه لا يمكن معالجة المشكلة من خلال الحل العسكري بل ان الحوار الشامل هو الحل الوحيد.

واكد انه على الجميع القبول بانه لا يمكن لاحد أن يسيطر علي منطقة الخليج الفارسي بل على الجميع أن يتعاون فيما بينهم لاحلال الامن في المنطقة.

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