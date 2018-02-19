هذا ما قاله ظريف عن "قواعد عسكرية ايرانية" في سوريا

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تمتلك قواعد عسكرية في سوريا.

وافادت وكالة "سبوتنيك" بان ظريف قال في تصريح للصحفيين وفي الرد على سؤال حول وجود قواعد عسكرية ايرانية في سوريا، اننا لا نمتلك قواعد (عسكرية) هناك.

واضافت الوكالة ان الوزير ظريف اكد في الوقت ذاته بان ايران ارسلت مستشارين عسكريين الى سوريا لمساعدة القوات السورية في محاربة داعش.

وحول الحرب ضد الارهاب قال وزير الخارجية الايراني، يمكن القول بان داعش قد مني بهزيمة كبرى في سوريا والعراق.

وحول هجوم نفذته القوات الاميركية ضد القوات السورية وحلفائها في دير الزور، اعتبر ظريف مثل هذا الهجوم بانه خطير للمنطقة ولاميركا نفسها.

112