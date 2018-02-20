جهانغيري : يجب الاهتمام  الجاد بالطاقات المتجددة 

العالم - ايران

وعدّ جهانغيري، في تصريح ادلى به خلال اجتماع المجلس الاعلى الايراني للطاقة يوم الاثنين، تشييد محطات تركيبية لتوليد الكهرباء وتغيير المحطات الحرارية الى تركيبية من سياسات البلاد واولوياتها.

واضاف، ان الحكومة وضعت اطارا من اجل دعم وتشجيع المستثمرين في القطاع الخاص ورغم انخفاض عوائد الحكومة في هذا القطاع الا انه سيثمر عن ارتفاع مستوى الانتاجية.

ونوه رئيس لجنة الاقتصاد المقاوم الى ضرورة الاهتمام بالطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية في البلاد، داعيا امانة المجلس الى ادراج موضوع اساليب استخدام الطاقات المتجددة على جدول احدى الاجتماعات المقبلة لاتخاذ قرارات حيال صياغة الخطوط العريضة في هذا الموضوع.

109-1