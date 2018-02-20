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زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الايراني الى جمهورية اذربيجان

زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الايراني الى جمهورية اذربيجان
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

من المقرر ان يقوم وزير دفاع الجمهورية الاسلامية الايرانية، بزيارة مرتقبة الى جمهورية اذربيجان، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الاذربيجاني.

العالم - ايران

وذكرت العلاقات العامة بوزارة الدفاع الايرانية، اليوم الاثنين، ان العميد امير حاتمي، سيقوم والوفد المرافق له بزيارة رسمية الى جمهورية اذربيجان تلبية لدعوة من نظيره الاذربيجاني.

وسيلتقي العميد حاتمي خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في جمهورية اذربيجان ويجري معهم محادثات بشأن مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع ان تكون، تنمية العلاقات والتعاون الدفاعي العسكري، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية والاقليمية والدولية، من أهم فقرات زيارة وزير الدفاع الايراني الى جمهورية اذربيجان.

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