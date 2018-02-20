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بالفيديو..."شمر" رائعة "المختار الثقفي"يكشف عن خفايا حياته الزوجية!

الإثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشف النجم الايراني محمد فيلي في احد اللقاءات التلفزيونية عن خفايا حياته الزوجية!

العالم - ثقافة

وتحدث فيلي خلال  برنامج "خارج الإطار" على قناة آي فيلم الفضائية الايرانية عن سيرته الفنية وعن حياته الخاصة كما كشف تفاصيل مثيرة عن قصة زواجه.

الفنان محمد فيلي من مواليد عام 1950 في شيراز. شارك في تمثيل العديد من الافلام السينمائية منها "حامل اللواء" و " ع ش ق" و "نهاية الخدمة" و "يوم الشيطان" و "صيف 58" كما اشتهر بدور "شمر" في مسلسل "المختار الثقفي" بالاضافة الى مشاركته في مسلسلات " الممرضون" و"الليالي المقمرة" و "كان ما كان" و "البارودة الفوهية" و"الايام الخالدة" و "جلال الدين" و"الفالق" و "هاتف". 

ولمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق...

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