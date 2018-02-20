استشهاد ثلاثة من قوى الامن الداخلي في طهران

العالم - ايران

وحصل الحادث مساء اليوم الاثنين وذلك عندما اصطدمت الحافلة بدراجتين لوحدة الاسناد التابعة لقيادة قوى الامن الداخلي بطهران واسفر الحادث عن استشهاد ثلاثة من قوى الامن الداخلي .

هذا ولم يعلم بعد هوية سائق الحافلة ودوافعه ونواياه بشكل دقيق ولكن بعض الاخبار تذهب الى ان حادث الاصطدام حدث اثناء تجمع لعدد من الدراويش (فرقة صوفية) في منطقة باسداران شمالي العاصمة طهران .

وفي وقت لاحق اعلن المتحدث باسم الشرطة إن رجال الأمن استشهدوا دهسًا من قبل مجموعة مثيرة للشغب وقد تم اعتقال الجناة بعد دقائق من ارتكاب الجريمة .

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