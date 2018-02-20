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 اعتقال 60 شخصا في احداث شارع باسداران بطهران

 اعتقال 60 شخصا في احداث شارع باسداران بطهران
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم قوى الامن الداخلي الايراني العميد سعيد منتظر المهدي عن اعتقال 60 شخصا اثر الاحداث التي وقعت في شارع باسداران بطهران من قبل اتباع فرقة الدراويش.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' كتب العميد منتظر المهدي، ان الشرطة سعت للحيلولة دون ان يلحق الاذى بالمواطنين الا ان بعض الدراويش عملوا على استخدام قنابل مصنعة يدويا "كوكتل مولوتوف" والبعض كانوا يهددون ملوحين بالسيوف واخرون ارتقوا اسطح المنازل فيما توارى البعض الاخر منهم.

واشار المتحدث باسم قوى الامن الداخلي الايراني الى اعتقال 60 من افراد فرقة "دراويش كناباد" في هذه الاحداث وان الشرطة وجهت تحذيرا لهم للتفرق وعدم ايجاد متاعب لسكان المنطقة.

يذكر انه خلال تجمع لفرقة الدراويش في منطقة باسداران الواقعة شمال شرق طهران مساء الاثنين اقدم عدد من المغرر بهم على مهاجمة قوى الامن الداخلي بحافلة ما ادى الى استشهاد 3 من كوادرها وجرح عدد اخر منهم ومن المواطنين العاديين.

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