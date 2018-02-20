قوى الامن الداخلي الایراني تحذر المخلین بالامن والنظام

العالم - ايران

وقال العمید منتظر المهدي في تصریح له مساء الاثنین، ان العناصر المغرر بهم والمخلین بالامن والنظام وفي ظل الاستمرار بتجمعاتهم الاخیرة في شارع باسداران (شمال شرق طهران) قاموا بخطوة خبیثة بواسطة حافلة لنقل الركاب بدهس ثلاثة من كوادر قوى الامن الداخلي اثناء اداء واجبهم في حفظ الامن في تلك المنطقة ما ادى الى استشهادهم.

وقال العمید منتظر المهدی انه جرى اعتقال القتلة على وجه السرعة وان الاوضاع الان هى تحت السیطرة، مؤكدا انه على الجمیع ان یعلم بان لا احد یمكنه التعدي على الامن العام الذي هو ثمرة لدماء الالاف من شهداء هذه الدیار.

وعزى باستشهاد هؤلاء الكوادر في قوى الامن الداخلي، واضاف، ان قوى الامن الداخلي في الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تحذر بحزم المخلین بالامن بانها ستتصدى للاعمال اللاقانونیة والمخلة بالامن من قبل اي كان مهما كانت هویته لیعلم الجمیع بان لا احد یمكنه الاخلال بالامن العام الذي هو ثمرة لدماء الالاف من شهداء هذه الدیار.

یذكر ان حشدا من الدراویش (فرقة صوفية) تسمى بـ(دراویش كناباد) قاموا عصر الاثنین بتنظیم تجمع غیر قانوني في منطقة باسداران الواقعة شمال شرق طهران، وبادروا الى الاخلال بالامن والنظام العام والاشتباك مع المواطنین وقوى الامن الداخلي، والهجوم علیهم بحافلة ما ادى الى استشهاد 3 من قوى الامن الداخلي وجرح اخرین من زملائهم والمواطنین العادیین والاضرار بالكثیر من السیارات.

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