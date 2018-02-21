بالصور .. المراجع الدينية تشارك في مواكب العزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)

العالم - ايران

وفي الذكرى السنوية لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) أقيمت مراسم العزاء في مختلف نقاط مدينة قم المقدسة، بما فيها مرقد السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها، ومسجد جمكران، وبيوت مراجع الدين العظام، والمساجد والحسينيات والتكايا، حيث شهدت هذه المراسم حضورا كبيرا من قبل أهالي المدينة الموالين لأهل البيت عليهم السلام.

وكما جرت عليه التقاليد في كل عام، انطلق موكبان للعزاء من مكتب آية الله وحيد خراساني ومكتب آية الله صافي كلبايكاني، شارك فيهما هذان المرجعان ومختلف شرائح الاهالي، حيث أنشدت فيهما قصائد الرثاء على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام)، الى ان وصل الموكبان الى مرقد السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها).

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