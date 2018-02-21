وزير الخارجية الاسباني في طهران لبحث دعم التبادل التجاري

العالم - ايران

وزير الخارجية الاسباني الذي وصل في الساعات الأخيرة من مساء امس الثلاثاء الى طهران، اوضح في تصريح للصحفيين: أسعى الى تحقيق هدفين خلال زيارتي الرسمية لطهران لمدة 3 ايام، تمتين العلاقات الثنائية مع بلد مهم في منطقة الشرق الاوسط، ودعم تقليص حدة التوتر في هذه المنطقة.

ومن المقرر ان يلتقي داستيس اليوم الأربعاء نظيره الايراني محمد جواد ظريف ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ومستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية واهم التطورات الاقليمية والعالمية.

هدف داستين من لقائه المسؤولين الايرانيين ، التأكيد على موقف اوروبا الداعي الى حفظ الاتفاق النووي رغم تهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالغائه.

مصادر في وزارة الخارجية الاسبانية صرحت بهذا الشان، ان الاتحاد الاوروبي، يدعو الى ابقاء الاتفاق النووي لانه يساعد على الاستقرار في المنطقة.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الاسباني غدا الخميس، مندوبي الشركات الاسبانية المتواجدة في ايران لمعرفة احتياجاتهم وتبديد الهواجس.

داستين يهدف الي تعزيز حضور الشركات الاسبانية في قطاعات مثل البنى التحتية كانشاء قطار الانفاق والقطارات السريعة.

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