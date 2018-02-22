البث المباشر
رويترز:القوات النيجيرية تحرر 76 طالبة مدرسية وتستعيد جثتي طالبتين اخرتين بعد هجوم لـ"بوكو حرام" استهدف قريتهم
مراسل العالم : إصابة ثمانية مواطنين جراء سقوط قذائف صاروخية، على عدة أحياء سكنية في دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة
أ ف ب عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا
مراسل العالم:التحالف الأميركي يرتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 12 مدنيا في بلدة هجين بريف دير الزور شرقي سوريا
مراسل العالم : سقوط قذيفة هاون أدت لاندلاع حريق بأحد المباني في محيط منطقة البانوراما شمال مدينة درعا مصدرها المجموعات المسلحة
مصادر فلسطينية : الاحتلال يمدد اعتقال الصحفي محمد علوان لمدة 96 ساعة، حيث اعتقلته قوات الاحتلال خلال تغطيته لوقفة أمام سجن "عوفر" اليوم
أ ف ب: السويد والكويت تطالبان بتصويت في مجلس الامن على وقف لاطلاق النار في سوريا
ززا ف ب: السويد والكويت تطالبان بتصويت في مجلس الامن على وقف لاطلاق النار في سوريا
مصادر عراقية:مصدر امني في محافظة كركوك يعلن تعرض دورية لجهاز مكافحة الارهاب الى هجوم شنه مسلحون شمال المحافظة
مصادر فلسطينية : استشهاد الطفلين الفلسطينيين قصي هيثم حمادي محمد (14 عاماً)، وبهاء الدين مهند حمادي محمد (15 عاماً) من مخيم اليرموك جراء سقوط قذيفة على منطقة جرمانا بدمشق

شمخاني: الاتحاد الاوروبي لم يبدِ التحرك اللازم للحفاظ على الاتفاق النووي

شمخاني: الاتحاد الاوروبي لم يبدِ التحرك اللازم للحفاظ على الاتفاق النووي
الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

صرح امين المجلس الاعلى للامن القومي الایراني، علي شمخاني، ان الاتحاد الاوروبي لم يبدِ التحرك اللازم للحفاظ على الاتفاق النووي، مؤكدا انه ان لم يوفر لنا الاتفاق النووي المصالح اللازمة، فلا سبب لاستمرارنا فيه.

العالم - ايران 

ولدى  استقباله وزير الخارجية الاسباني، ألفونسو داستيس، في طهران اليوم الاربعاء، أشار شمخاني الى توفر الفرص والطاقات الكبيرة لدى البلدين لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والسياحية، وقال: ان الارادة الجادة متوفرة لدى الجانبين للقيام بمحاربة حقيقية لعوامل وأرضيات نشوء الارهاب والمكافحة المؤثرة لانتشاره في العالم.

وأضاف شمخاني: ان الاتفاق النووي هو اختبار هام لأوروبا، وإن لم يثبت نموذج الاتفاق النووي نجاحه نظرا لوتيرة الاجراءات السلبية الاميركية، فسيشكل ذلك فشلا لمنطق التفاوض على الصعيد الدولي.

وأكد ان الاتحاد الاوروبي لم يبدِ التحرك اللازم للحفاظ على الاتفاق النووي، مضيفا: نرى الخطة الاميركية لإيجاد التغيير في الاتفاق النووي ارتهانه من اجل تحجيم مكاسب ايران، بأنها لعبة سياسية، ونعلن بصراحة إن لم يوفر لنا الاتفاق النووي المصالح اللازمة، فلا سبب لاستمرارنا فيه.

وشدد على انه نظرا للتجارب التاريخية المريرة والهجمات التي شنتها الدول الغربية على الدول الفاقدة للقدرات الدفاعية والردعية، فإن القدرات الدفاعية الايرانية لن تكون مطلقا محلا للتفاوض.

وبيّن ان اقتلاع جذور "داعش" في غرب آسيا حصل بالتعاون الواسع والتنسيق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا والعراق وروسيا، وأكد ان الارهاب ينتشر اليوم في شمال افريقيا بسبب استمرار الدعم من بعض الدول الغربية والعربية، الامر الذي يهدد مستقبل المنطقة واوروبا.

وحذر شمخاني من أن استمرار أميركا والسعودية في تسليح ودعم الارهاب والجماعات المسلحة في سوريا، رغم التحذيرات المكررة من ايران وسائر الدول المستقلة، قد يؤدي الى زعزعة الامن وعندها يواجه الاتحاد الاوروبي أزمة المهاجرين والارهاب خلال السنوات القادمة.

وأعرب شمخاني عن قلقه من تصعيد الأعمال العسكرية وقتل المدنيين الأبرياء اليمنيين من قبل القوات السعودية، وانتقد بشدة عدم تحرك الدول الاوروبية وصمتها تجاه هذه الجرائم، وقال: إن قرار عدم بيع الاسلحة الى الامارات والسعودية بسبب استخدامها في شن الهجمات على الشعب الاعزل، يجب تعميمه على كل اوروبا، ولابد من إدراج هذا القرار في قرار لمجلس الامن الدولي، مشيرا الى ان مثيري الحروب والمعتدين المجرمين لا يمكنهم من خلال الدعايات الاعلامية ومهزلة عرض قطع معدنية مفبركة، ان يغيروا الحقائق بشأن اليمن، ويتهربوا من مسؤولية قتل 23 ألف طفل في اليمن خلال 3 سنوات من الحصار والقصف على هذا البلد.

كما أعرب امين المجلس الاعلى للامن القومي في ايران، عن تقديره لمواقف الدول الاوروبية في معارضة القرار الاميركي في اعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وقال: ان الكيان الصهيوني ومن خلال اعتدائه على سيادة سوريا ولبنان، يبحث عن مزيد من التوتر، وعلى اوروبا ان تمارس الضغوط السياسية والاقتصادية على هذا الكيان من اجل منع اختلاق أزمة جديدة.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الاسباني، الى الدور الايجابي والممتاز للجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة التنظيمات الارهابية، وأكد انه على جميع الدول ان تولي اهتماما حيال إقرار السلام والامن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الاطار عليها ان تتجنب اي سباق للتسلح.

وأضاف ألفونسو داستيس، ان توجه الدول الاوروبية وخاصة بعد الاتفاق النووي مع ايران، يتمثل في التطوير الشامل للتعاون المشترك وتنمية الاستثمارات في قطاع البنى التحتية من اجل التوصل الى علاقات اقتصادية متينة وطويلة الأمد.

109-4

روابط ذات صلة

وزير خارجية اسبانيا: ايران بلد قوي ومؤثر في المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

روسيا ترفض قرار مجلس الأمن لإدانة إيران

مادورو يدعو الى انتخابات تشريعية مبكرة

الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى تعديل وزاري

واشنطن تدرس فرض حظر إضافي على روسيا

البيرو.. مقتل 44 راكب بسقوط حافلة في واد سحيق

الجيش النيجيري ينقذ 76 تلميذة من بوكو حرام

رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي؛ اليمن تتقدم بمادرة الى الأمم المتحدة لحل الأزمة وإنهاء العدوان

قنص 5 جنود سعوديين بجيزان وإستهداف مواقع المرتزقة بمأرب

بعد جلسة مجلس الأمن؛ السويد والكويت تطالبان بالتصويت على وقف لاطلاق النار بسوريا

بالفيديو والوثائق: فضيحة سعودية مدوية تهز الديوان الملكي والداخلية

غارة أميركية تقتل 3 من "الشباب" في الصومال

22 ألف سجين في السودان بينهم 800 أجنبي

مئات المهاجرين الأفارقة يضربون عن الطعام في "إسرائيل"

ما هي الأكلات الممنوعة والمسموح بها لمرضى السكر؟

ماكرون يطلب اعلان "هدنة" في الغوطة الشرقية

بالفيديو...لحظة تدمير الأكراد آلية عسكرية تركية في عفرين

المحكمة العليا الأمريكية تحظر الاستيلاء على آثار إيرانية قديمة

محامي صدام يكشف سبب عدم مقاومته عند اعتقاله

بالفيديو... هبوط اضطراري لطائرة لسبب محرج جدا!

النجباء: نسعى لتطهير العراق من التواجد الامريكي والخلايا النائمة للارهاب

الأکثر مشاهدة