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شباب ايران يتوج ببطولة العالم للقوس والنشاب وروحاني يهنىء

شباب ايران يتوج ببطولة العالم للقوس والنشاب وروحاني يهنىء
الخميس ٢٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

توّج منتخب شباب ايران ببطولة العالم للرماية بالقوس والنشاب داخل الصالات المقامة في اميركا للمرة الاولى في تأريخه.

وجاء تتويج منتخب ايران اثر فوزه على نظيره الاوكراني في المباراة النهائية امس الاربعاء بنتيجة 5-4، ليتقلد بذلك الميدالية الذهبية.

وكان منتخب شباب ايران قد تأهل للدور النهائي اثر الفوز على المنتخب الروسي.

وقد هنأ الرئيس حسن روحاني بتتويج منتخب شباب ايران ببطولة العالم للقوس والنشاب في اميركا.

واعرب روحاني في بيان عن تهانيه للشعب الايراني والمدربين والقائمين على هذه اللعبة الذين بجانب تحقيق هذا الانجاز آظهروا القیم الاسلامية في المحافل الدولية، داعيا  الله عزوجل أن يرفع رأس ابناء ايران الاسلامية دائما.

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