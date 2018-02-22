شباب ايران يتوج ببطولة العالم للقوس والنشاب وروحاني يهنىء

وجاء تتويج منتخب ايران اثر فوزه على نظيره الاوكراني في المباراة النهائية امس الاربعاء بنتيجة 5-4، ليتقلد بذلك الميدالية الذهبية.

وكان منتخب شباب ايران قد تأهل للدور النهائي اثر الفوز على المنتخب الروسي.

وقد هنأ الرئيس حسن روحاني بتتويج منتخب شباب ايران ببطولة العالم للقوس والنشاب في اميركا.

واعرب روحاني في بيان عن تهانيه للشعب الايراني والمدربين والقائمين على هذه اللعبة الذين بجانب تحقيق هذا الانجاز آظهروا القیم الاسلامية في المحافل الدولية، داعيا الله عزوجل أن يرفع رأس ابناء ايران الاسلامية دائما.

112