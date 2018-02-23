اللواء سليماني: تاريخ المنطقة لم يشهد ظاهرة بوحشية داعش

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء قاسم سليماني خلال مراسم تكريمه من قبل فيلق "ثارالله" في كرمان لجهوده ومساعيه في المساهمة بتحرير سوريا والعراق من دنس تنظيم داعش الارهابي.

وتطرق قائد فيلق "القدس" في تصريحه الى مكانة الحرس الثوري في الحفاظ على الثورة الاسلامية وقال، ان الحرس الثوري كالمرافق لشخصية ما، فكما يراقب المرافق المحيط بدقة وعمق وحذر كي لا يهدد اي خطر تلك الشخصية فان الحرس الثوري ايضا يدافع عن شخصية الثورة بوعي وبصيرة.

واشار الى انه يشهد عن كثب تضحيات الحرس الثوري منذ 40 عاما واضاف، ان الحرس الثوري هو عمود الثورة الاسلامية حيث ان ديمومة الثورة متعلقة بوجوده الا ان البعض يسعون لالغائه بذرائع فارغة واستدلالات ضعيفة.

واستعرض اللواء قاسمي فتنة داعش التكفيرية – الصهيونية في العراق وسوريا قائلا، انه وعلى مدى تاريخ المنطقة، لم تكن هنالك ظاهرة بوحشية داعش، الا ان الباري تعالى اضاف من قلب هذا الامر عنصر قوة الى قدرات الثورة الاسلامية.

واشار الى بيت شعر للشاعرة الايرانية المعاصرة بروين اعتصامي قائلا، لنثق بقدرة الباري تعالى ولا نخضع للاجواء المثارة.