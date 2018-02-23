امانو: إيران تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي

العالم-ايران

أظهر تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع دول الفيتو والمانيا عام 2015.

أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت مجددا في تقريره الجديد بشأن إيران، التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعهدات الخاصة بالاتفاق النووي.

أفاد التقرير الذي اطلعت‭‭‭ ‬‬‬عليه رويترز بأن الجمهورية الإسلامية لم تتجاوز القيود على مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تخصب اليورانيوم لمستوى نقاء يتجاوز 3.67 في المئة مثلما ينص الاتفاق، الذي رفع أيضا الحظر الدولي ضد طهران.