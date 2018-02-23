البث المباشر
انقرة تندد "بشدة" باعتراف البرلمان الهولندي بابادة الارمن
مراسل العالم : استشهاد طفل جراء سقوط قذائف أطلقها الارهابيون في الغوطة الشرقية على مخيم الوافدين بريف دمشق
مراسل العالم:مدفعية الجيش السوري ترد على مصادر نيران المسلحين الذين استهدفوا قافلة المواد الإغاثية المتوجهة إلى عفرين
مراسل العالم: المسلحون التابعون للجيش التركي يقصفون قافلة مساعدات متوجهة إلى عفرين قرب مدينة نبل بريف حلب
الخارجية السورية:عدم توافر الإرادة السياسية للحكومة الفرنسية لتغيير نهجها السائر على خطى الحكومات السابقة بدعم الإرهاب
الخارجية السورية: لم تتوقف السياسة الفرنسية بمجلس الأمن عن ترويج الأكاذيب والمزاعم الفاقدة للمصداقية والداعمة للإرهاب
الخارجية السورية: فرنسا غير مؤهلة للعب أي دور سلام في سورية طالما أنها تدعم الإرهاب ويديها غارقة في دم الشعب السوري
وكالة الأنباء السورية: استشهاد مدني في اعتداء المجموعات المسلحة بقذائف صاروخية على مخيم جرمانا بريف دمشق
مراسل العالم: خروج جميع القوات الكردية من أحياء حلب في طريقها إلى عفرين ويقدر عدد سيارات الرتل بـ 100 سيارة
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب جامعة القدس ببلدة أبوديس

لندن: مواصلة الحوار البناء مع إيران أمر حيوي

لندن: مواصلة الحوار البناء مع إيران أمر حيوي
الخميس ٢٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الخارجية البريطاني، أليستار بيرت، اليوم الخميس، أن بلاده طلبت من إيران المساعدة في تسوية النزاعات في الشرق الأوسط.

العالم - اوروبا

وبحسب موقع نوفوستي الاعلامي،قال بيرت للصحفيين عقب محادثات أجراها في لندن مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ليبحث معه سبل إبقاء الصفقة النووية مع طهران ومسألة مواطنين بريطانيين معتقلين في إيران: "مواصلة حوار بناء مع إيران أمر حيوي.. تعتبر طهران جهة فاعلة محورية في الشرق الأوسط. وخلال اللقاء دعوت الحكومة الإيرانية إلى لعب دور أكثر إيجابية في المنطقة، وخاصة في النزاعين اليمني والسوري".

وذكّر الدبلوماسي بأن نتائج الزيارة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى طهران، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، هي التي وضعت الأساس لـ"المناقشة الإيجابية" التي جرت في لندن اليوم.

وفي وقت سابق من الخميس، أكد عراقجي في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" أن إيران تجري محادثات مع الحكومة السورية حول التهدئة في منطقة غوطة دمشق الشرقية وإيصال مساعدات إنسانية إلى هناك. وذكر المسؤول الإيراني أن طهران على اتصال وثيق مع دمشق من أجل فهم ما يمكن لإيران أن تفعله للمساعدة على تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.

 

روابط ذات صلة

موقع بريطاني یکذب إدعاءات "اسرائيل" بتدمير أنظمة دفاع سورية

بريطانيا تنشر قواتها بالكويت بعد طلب للوجود الدائم

بالصور.. ماذا تروج هذه الحافلة الحمراء في شوارع بريطانيا؟

بريطانيا: استمرار التعاون الأمني مع "هواوي" بالرغم من المخاوف الأميركية بالتجسس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

كيم يونغ وإيفانكا ترامب يحضران حفل اختتام الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية

صهر أردوغان يرد على الرئيس القبرصي

قيادة "فتح": لا صحة لما يشاع حول صحة الرئيس عباس

مركز حميميم: إطلاق 83 قذيفة من الغوطة الشرقية على المناطق السكنية في دمشق

مقتل 10 أشخاص بانهيار مبنى في العاصمة المصرية القاهرة

الجيش السوري يقصف منصات صواريخ تركية استهدفت قافلة اغاثية

بالفيديو..الجهيناوي يكشف عن عودة مئات الارهابيين الى الحدود التونسية

المصادقة على مشروع الموازنة العامة الإيرانية دون عجز

موسكو:لم يصل مجلس الامن الى وقف القتال في سوريا

العاروري على رأس وفد ينضم الى قيادة حماس في القاهرة

بهذه العبارات..الجعفري يرد على من راهن على تقسيم سوريا

فیلم وثائقي عن تعذيب "وحشي" فی سجون مصر

العلماء يكتشفون طريقة لإطالة عمر الرجال

بالفيديو...الحبيشي يكشف مستقبل المشهد العسكري بجبهة الساحل الغربي باليمن

لماذا يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

أبوظبي تشتكي قطر إلى لوبي صهيوني زار الإمارات!

شاهد: "جيش الاسلام" يتوعد المدنيين بدمشق بهذا الصاروخ...

شاهد؛ تعزيزات ضخمة للجيش السوري من درعا إلى الغوطة الشرقية

هذا مضمون منشورات القتها مروحيات الجيش على أهالي غوطة دمشق الشرقية..

رضائي: جهاز الأمن الإيراني لا يسمح للمتمردين أن يثيروا الفوضى

الأکثر مشاهدة